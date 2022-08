Astróloga lê mapa astral de Guilherme de Pádua e revela previsões: “Ele pode deixar o país”

A conhecida astróloga Monica Buonfiglio, compartilhou recentemente em sua conta do YouTube um vídeo no qual lê o mapa astral de Guilherme de Pádua, condenado junto de sua ex-companheira, Paula Thomaz, pelo assassinato de Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez.

Em um vídeo que já supera as 54 mil visualizações em apenas 8 dias de publicação, além de receber também diversos comentários, Monica começou dizendo que “ele [Guilherme] tem aspectos gritantes de psicopatia e narcisismo”. A astróloga ainda afirma que não há sinal de arrependimento no mapa astral do ex-ator.

Durante a leitura, Buonfiglio afirmou ainda que Pádua ganhará ou já está ganhando dinheiro e que atualmente ele tem um medo enorme de morrer. Monica relatou também que até 2024, oatual pastor seguirá tentando de todas as formas triunfar.

O futuro de Guilherme de Pádua, segundo a astróloga

Na gravação publicada no YouTube, a astróloga disse que Guilherme se divorciará da atual esposa. Além disso, “o mais louco no mapa dele dizendo que ele quer novidades e voltar pra mídia. [...] Vai querer um documentário sobre ele”.

O medo de ser preso novamente é outra característica presente na leitura do mapa astral de Pádua, segundo Monica, que complementa em seu relato que ele irá “processar um monte de gente”. Além disso, a astróloga reforça que ele também pode deixar o país no próximo ano.

Veja a seguir o vídeo completo compartilhado na internet com a leitura do mapa astral de Guilherme de Pádua. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).