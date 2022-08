Assaltante emotivo devolve celular após apelo da dona: “Por favor!”

Com o fruto do assalto nas mãos e prestes e fugir do local, um assaltante acabou cedendo aos apelos de uma atendente da pizzaria e resolveu devolver-lhe seu telefone celular, um iPhone novo recém-adquirido. O crime ocorreu em Camaçari, região metropolitana de Salvador, na Bahia, na noite desta terça-feira.

De acordo com as imagens de segurança do local, dois homens chegaram de moto à pizzaria. Um deles, ainda vestindo capacete, entrou na loja apontando a arma para o rosto da atendente e gritando para que ela entregasse o celular e todo o dinheiro do caixa.

Desesperada, a atendente pede para ele se acalmar e entrega seu aparelho e o dinheiro do caixa.

Depois de pegar tudo, já na calçada para fugir, ele ouviu os apelos da atendente, que desesperadamente pedia para ele não levar o aparelho, que ainda não estava pago. “É iPhone moço, para que você quer? Por favor, meu celular, moço. Eu estou pagando, por favor”, disse a atendente.

Após ouvir os lamentos da atendente, ele resolveu devolver o aparelho celular. “Tá, vai, vai, vai”, cedeu. Antes de fugir, ele ainda perguntou a ela se havia outro aparelho celular na pizzaria. Ela disse que não justamente pelo risco de assalto constante no local. O dinheiro do caixa, no entanto, ele não abriu mão.

O assaltante subiu na moto com o comparsa e fugiu do local. Até a manhã desta quarta-feira o caso não havia sido registrado na delegacia local.

