Pai quer nomear o filme em homenagem a um icônico personagem de filmes de terror

Uma mãe está ligeiramente preocupada depois de ouvir algumas sugestões de seu marido sobre o nome ideal para seu primeiro filho. Conforme relato publicado por ela no Reddit, seu companheiro está decidido a nomear o filho com base em uma paixão do casal: filmes de terror.

Preocupada com a sugestão do companheiro, a mulher afirma que pode ter exagerado em sua reação ao ler a primeira opção de nome escolhida por ele.

“Nós estamos esperando nosso primeiro filho e recentemente descobrimos que será um menino. Eu não tenho criatividade para nomes de menino e não conseguimos encontrar nada lendo livros e artigos sobre nomes para meninos. Foi aí que tive a ideia de pedir para meu namorado sugerir alguns nomes para termos um ponto de partida”, conta.

Segundo ela, o homem prontamente respondeu com uma lista de três nomes, ele optou por classificá-los a partir de seu nome favorito. No entanto, a mulher se surpreendeu ao ver que a primeira opção do companheiro tem relação com uma antiga paixão do casal.

“Nos conhecemos em uma convenção sobre filmes de terror, é uma paixão que temos em comum. Quando vi o primeiro nome da lista me deparei com uma referência direta a um personagem e acabei rindo e mandando uma mensagem brincado com isso. Me espantei quando ele respondeu dizendo que não era uma piada, e que realmente queria dar esse nome ao nosso filho”, conta a mulher.

Ela foi contra a sugestão

Pensando no futuro do filho e considerando a possibilidade de que outras pessoas consigam fazem a mesma conexão entre o nome da criança e o personagem, a mulher foi contra a decisão do marido.

“Eu sei que crianças podem ser cruéis em algumas ocasiões e considerando que não é um personagem desconhecido parece que estamos ‘colocando um alvo’ em nosso filho desde seu nascimento. Pense em Freddy por exemplo, ele não é tão conhecido como Frederick Charles como esse personagem é conhecido por seu nome”.

“Apesar do meu comentário, meu namorado continua insistindo que seria um bom nome e que somente nós dois saberíamos o motivo real, mas ele ficou irritado com a minha reação pois eu disse que assim que nosso filho e seus colegas conseguissem acessar a internet eles iriam descobrir a relação. Eu fui muito dura com ele? Ele agora não quer falar comigo sobre esse assunto”, finaliza a mulher antes de revelar o nome sugerido: Michael Audrey, em referência ao personagem Michael Myers.

Para os usuários do Reddit, ela pode ter exagerado em sua reação: “Depois de ver o nome eu acredito que você pode ter exagerado. É um nome relativamente comum e a maioria das pessoas não notaria a diferença. Eu assisti todos os filmes e precisei procurar o nome completo para encontrar a referência”.

“Você não precisa zombar dele pela escolha. Michael Audrey é, no máximo, um pouco estranho, mas não é o tipo de nome que será facilmente encontrado no Google e dificilmente será motivo de zoação”, comenta outra pessoa.