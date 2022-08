Ela ficou assustada com o desaparecimento do cachorro e se choca quando descobre seu paradeiro (Reprodução/Instagram @twin.magnolias)

Cachorrinhos adoram se sujar pelo quintal, enquanto estão brincando. A sensação de liberdade é o que faz os cãezinhos correrem soltos para todos os lados. Com Nugget, um filhotinho sapeca e destemido, não foi diferente. O pet passou dos limites e decidiu dar uma cara nova para si mesmo. Relato extraído do portal The Dodo.

Embora Nugget seja um tremendo arteiro, sujar-se ao ar livre não foi a única peripécia realizada por ele da última vez. Mais do que deixar rastros de lama em seu focinho, o cachorro causou uma impressão ainda maior – e sumiu...

Certo dia, brincando no quintal com a grama cortada, Nugget decidiu imergir no gramado do lado de fora e tornou-se parte dele. Esfregando-se para lá, esfregando-se para cá... Finalmente o cãozinho arteiro ficou completamente verde.

Nugget revela seu lado mais arteiro

Os pelos brancos do cachorro ganharam outro tom. Pode-se dizer que o cão decidiu se rebelar e tingiu o cabelo com um toque um tanto quanto jovial.

“Não esperávamos ver um cachorro verde”, disse Jennah, dona de Nugget, ao The Dodo. “Mas ele era todo verde.”

Claramente, a fase colorida do pet não foi algo definitivo. Não durou muito para que ele voltasse a ser o de antes.

“Nugget foi um Grinch por cerca de uma hora”, escreveu Jennah online. “Sabão de louças funcionou muito bem tirando o verde do Oscar, o Grouch.”

Voltar ao seu eu normal não significa que Nugget deixará seu lado arteiro. Sapequinha que só ele, o pet dará outro jeito de manifestar seu lado de aprontar ainda mais. Certamente, as gramas do quintal irão crescer de novo e ele poderá, mais uma vez, revolver à sua fase rebelde – nem que seja por apenas mais uma horinha.

“É nisso que ele é melhor”, escreveu Jennah.

