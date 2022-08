VÍDEO: Professor deixa sala de aula para trabalhar como gerente de supermercado e relato viraliza

Um professor norte-americano viralizou nas redes sociais depois de deixar seu emprego em uma sala de aula para ganhar mais como gerente de uma rede de supermercados. O relato de Seth Goshorn, de 28 anos, sobre os motivos que o fizeram dar uma mudança na carreira já tem mais de 63 mil curtidas e mais de 1,5 mil comentários (veja abaixo).

No vídeo, o professor explicou sobre seu novo desafio profissional: ”Deixo o ensino depois de 6 anos para ser gerente do Walmart e ganhar mais não usando meu diploma”, escreveu ele na legenda.

A história ganhou repercussão nas redes e ele foi convidado a participar do programa “Good Morning America”. Na entrevista, ele explicou que trabalhou com educação por cinco anos e meio, primeiro como tutor de leitura e depois como professor de educação física, no estado de Ohio. No entanto, apesar de amar lecionar, a remuneração falou mais alto e ele teve que aceitar o emprego no Walmart.

Goshor disse que, no ano passado, ganhou US$ 43 mil (o equivalente a R$ 222 mil) como professor. Agora, ele disse que ganhará US$ 55 mil por ano (cerca de R$ 285 mil) além do bônus de cerca de 22% a mais.

O professor ressaltou que não quer desencorajar os futuros colegas, mas lembrou que a categoria não tem a valorização necessária para investir na carreira e muitas vezes os profissionais precisam recorrer a outros empregos para complementar a renda.

“Eu só quero que meus amigos professores sejam pagos como deveriam ser”, disse o educador, que ressaltou que, no caso dele, a mudança ocorreu depois que teve que ficar um tempo afastado do trabalho e, insatisfeito com a realidade que tinha, decidiu procurar um novo emprego. “Encontrei uma nova carreira”, destacou.

LEIA TAMBÉM: