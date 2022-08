VÍDEO: Cão só ‘cumprimenta’ turistas que dão gorjetas e imagens fazem sucesso na web; veja

Um cãozinho viralizou nas redes sociais por um comportamento curioso: ele estava em uma rua “disponível” para tirar fotos com turistas, mas só “cumprimentava” com a patinha aqueles que davam gorjetas (veja no vídeo abaixo). As imagens passaram a circular recentemente e não há informação precisa sobre o local onde elas foram gravadas e a data. Mesmo assim, o registro fofo já soma quase 150 mil curtidas e 1,6 mil comentários no TikTok.

No vídeo, é possível ver o cachorro que usava roupas, um chapéu e um cachimbo na boca. Em frente a ele, havia um recipiente para que os turistas colocassem as gorjetas e uma placa em inglês que dizia: “Obrigada pelas fotos, mas não se esqueça que não gosto de pessoas baratas”, na tradução literal.

São apenas 13 segundos de gravação, mas já foram suficientes pra história fazer sucesso nas redes sociais. No vídeo, uma turista aparece dando a gorjeta e recebendo o cumprimento. Já outra fica chateada ao tentar receber um cumprimento do cão sem desembolsar nenhum tostão, mas ele permanece imóvel.

Os internautas aprovaram a postura do cão e destacaram que ele queria dizer que “sem dinheiro não trabalho”. “Esse sabe fazer negócio”, destacou um comentário. “O cãozinho: vocês pensam que meus cumprimentos são de graça?”, ressaltou outro.

Cão nas costas?

Um zeloso tutor viralizou nas redes sociais ao ser filmado carregando seu cachorro nas costas. E ao contrário do que se possa imaginar logo de cara, não se trata de um filhote ou um cão pequeno, mas sim um animal do porte de um São Bernardo.

O homem parece tomar a atitude - e forçar a própria coluna - por estar preocupado com possíveis ataques de outros cães, que se aproximam do pet e latem.

Não se sabe exatamente onde o vídeo foi gravado, mas ele já foi compartilhado mais de 12 mil vezes e recebeu 186 mil curtidas no TikTok (veja abaixo):

LEIA TAMBÉM: