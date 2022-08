VÍDEO: Bebê estranha pai ao vê-lo sem barba pela primeira vez e reação viraliza nas redes sociais; veja

Um vídeo que mostra a reação de uma bebê de 1 ano ao ver o pai sem barba pela primeira vez tem feito sucesso nas redes sociais. Nas imagens, publicadas originalmente no TikTok, a mãe da pequena Mia registrou quando a pequena não reconheceu o homem e quis deixar o colo dele (veja abaixo).

O vídeo já acumula mais de 5,7 milhões de visualizações e mais de 6,5 mil comentários. Em entrevista ao site G1, os pais de Mia, que moram em Ourinhos, no interior de São Paulo, disseram que não esperavam tanta repercussão assim.

“Eu não usava muito o TikTok, tinha postado só dois vídeos lá. Quando a gente posta, a gente quer que as pessoas vejam e gostem do conteúdo, mas não esperava que fosse viralizar do dia para a noite”, afirmou a mãe, Thais Garcia.

Já o pai da bebê afirmou que desde que soube da gravidez da esposa planejava tirar a barba para ver a reação da filha. Mas decidiu esperar ela fazer 1 ano, pois imaginava que ela poderia reagir a brincadeira.

“Desde então, eu pensava que queria fazer igual quando tivesse uma filha. Desde que descobri que a Thaís estava grávida, eu já falava para ela que queria gravar o vídeo para ver a reação dela”, explicou Thiago Garcia.

Com o sucesso da publicação, o perfil de Thais passou de 160 seguidores para mais de 26 mil em questão de dias. Nos comentários do vídeo, muitas pessoas se divertiram com a reação de Mia. “Até eu assustei, imagina a criança”, disse um internauta. “Ela tipo: eu não sei quem é você, mas com certeza não é o meu pai”, destacou outro.

Já outra seguidora contou que fez a mesma brincadeira em casa, mas o desfecho foi bem mais tenso: “Meu marido fez isso, nossa filha chorou tanto que ele chorou tbm, não postamos”, relatou.

