Ironia do destino: Homem é preso por furto dias depois de reclamar na TV sobre insegurança; vídeo

Um homem suspeito de furto acabou preso em Linhares, no Espírito Santo, dias depois de aparecer em uma reportagem e reclamar justamente da falta de segurança na cidade. Em entrevista à TV Gazeta do Norte, afiliada da TV Globo, Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, se apresentou como planfleteiro e disse que a insegurança toma conta do município (veja no vídeo abaixo). Ironicamente, ele tentou fazer uma compra com um cartão de crédito furtado e foi detido.

Homem reclama de insegurança em entrevista e é preso dias depois por furto pic.twitter.com/R20eL4MR7m — Só Mídias (@MidiasSo) July 31, 2022

A entrevista em que Anderson participou foi exibida no último dia 14 de julho. Na ocasião, populares reclamavam dos assaltos constantes registrados nos ônibus, quando o homem foi ouvido e disse: “Linhares era pra ter mais segurança porque estão roubando muito. Não só no comércio, mas também nos ônibus. Está acontecendo em vários bairros. Em Interlagos, onde moro, é onde mais acontece. Em todo lugar está tendo assalto”, disse ele.

De acordo com a Polícia Civil, na última quarta-feira (28) o homem foi preso suspeito de furtar e tentar fazer compras com um cartão de crédito em um restaurante. O item teria sido retirado de um carro que foi arrombado em uma avenida no centro da cidade.

O dono do cartão de crédito procurou a polícia após receber várias notificações de compras, sendo que no restaurante a dona do estabelecimento viu Anderson e acionou a Polícia Militar. No mesmo local, a empresária disse que o homem se aproveitou da distração de uma funcionária e furtou R$ 150 no caixa.

Assim, os policiais fizeram diligências e localizaram Anderson, que foi preso e autuado pelo crime de furto. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares, que destacou que o homem também pode ter cometido roubos na região.

Anderson passou por uma audiência de custódia, no sábado (30), mas a prisão dele foi mantida. A defesa destacou que vai recorrer para que ele responda em liberdade.

