Homem registra ‘nuvem’ de morcegos que cruzaram céu e que impressionou

Com mais de 56 milhões de visualizações desde que foi publicado, um vídeo registrado por um homem no município de Santiago, no México, mostrou o momento em que centenas de morcegos deixam uma caverna formando uma espécie de “nuvem” no céu.

De acordo com detalhes compartilhados, um acordo assinado pela prefeitura local e a organização social Pronatura Noreste estabeleceu normas de preservação e manutenção do espaço. Em linhas gerais, o documento busca promover não só a educação ambiental como também a gestão dos recursos naturais.

Classificado como um “Santuário biológico”, a organização disse o seguinte em sua conta do Twitter: “tem havido até dois milhões e meio de morcegos na Cueva de la Boca, o que significa meia tonelada de insetos consumidos por dia, quando a população está no seu auge”, afirmou.

Está curioso e quer ver como foi este momento que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Impressionante voo de morcego para fora de uma caverna, México, pic.twitter.com/omBFm1vjcA — Paulo Lei (@PauloAlei) July 23, 2022

