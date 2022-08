História por trás do homem mais ‘linguarudo’ do mundo e sua luta pelo registro mundial (Reprodução/South China Morning Post)

A Universidade de Edimburgo aponta que o tamanho médio de uma língua humana mede por volta dos 8,5 centímetros. Contudo, K Praveen, estudante de robótica da Índia, acredita possuir o maior membro da Terra, com uma língua que chega a 10,8 centímetros. Informações são do portal Hypeness.

O estudante de 21 anos, que vive em Thituthangal, uma vila na cidade de Virudhunagar, província de Tamil Nadu, Índia, revelou ter a maior língua do mundo. Atualmente, o jovem luta por seu reconhecimento.

Embora K Praveen possua um título do livro dos recordes indiano na categoria de maior língua do planeta, o estudante ainda não teve seu marco oficializado pelo Guinness World Records, o livro de recordes mais famoso do ocidente.

Veja mais: História por trás da fama das ‘gêmeas mais belas do mundo’

Procedimento para oficializar o recorde

Na busca pelo registro no livro de recordes mais famoso do ocidente, K Praveen teria que bancar a visita dos especialistas para se tornar dono do título de língua mais cumprida da Terra. Atualmente, Nick ‘Lambida’ Stoeberl é a pessoa que possui o membro em questão mais longo, medindo 10,1 centímetros.

Assista ao vídeo do estudante:

K Praveen agora procura por formas de custear o que for preciso para oficializar seu recorde no Guinness Book. O estudante solicitou ao governo de sua província para que financie seu objetivo e o transforme no dono da língua mais longa do mundo – de modo oficial.

“Ainda que as minhas conquistas tenham sido registradas e oficializadas aqui na Índia, eu quero que o meu talento seja exibido de forma internacional”, disse Praveen ao jornal South China Morning Post. “Isso seria possível se o governo da província de Tamil Nadu conseguisse me dar um apoio financeiro porque não consigo custear o avanço global dos meus dons”, afirmou.