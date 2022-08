Haja coluna! Homem leva cachorro imenso nas costas e viraliza; assista

Um zeloso tutor viralizou nas redes sociais ao ser filmado carregando seu cachorro nas costas. E ao contrário do que se possa imaginar logo de cara, não se trata de um filhote ou um cão pequeno, mas sim um animal do porte de um São Bernardo.

O homem parece tomar a atitude - e forçar a própria coluna - por estar preocupado com possíveis ataques de outros cães, que se aproximam do pet e latem.

Não se sabe exatamente onde o vídeo foi gravado, mas ele já foi compartilhado mais de 12 mil vezes e recebeu 186 mil curtidas no TikTok.

Assista a gravação abaixo:

E por falar em cachorro...

Na semana passada, um cachorro roubou a cena ao “se render” junto com três suspeitos presos durante uma operação realizada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) em Hortolândia, no interior de São Paulo.

O trio foi detido com um carregamento de mais de uma tonelada de maconha em uma chácara. De acordo com a Polícia Civil, o animal fazia a segurança do local. Ao ver todos os “comparsas” humanos no chão, ele resolveu se deitar também e “assumir a culpa”.

O carregamento da droga saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Hortolândia. A área onde a apreensão ocorreu vinha sendo monitorada pelos investigadores, de Americana. A ação fez parte da quarta fase da Operação Fronteira.

Cachorro 'se rende' com suspeitos no interior de São Paulo (Reprodução/Polícia Civil)

