FOTOS: Buraco gigantesco e com formato circular aparece do nada e preocupa moradores

O surgimento inesperado de um buraco misterioso e gigantesco preocupou moradores da comuna Tierra Amarilla, região do Atacama, no Chile.

Por segurança, o governo do Chile já enviou especialistas para estudar a origem do enorme buraco de 25 metros de diâmetro que apareceu no último fim de semana em uma mina subterrânea de cobre, como detalhado pelo site Meganoticias.

Segundo o prefeito do município, Cristóbal Zúñiga, o poço misterioso está localizado próximo a uma área habitada e a um centro de saúde, gerando grande preocupação.

“Como Município tomaremos todas as medidas correspondentes para proteger e manter nossa comunidade informada sobre este evento preocupante”, informou.

“Exigimos respostas de Sernageomin e da autoridade competente para investigar por que aconteceu e ver os riscos de que isso possa acontecer em algum outro setor povoado de Tierra Amarilla”, completou.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Buraco gigantesco e com formato circular aparece do nada e preocupa moradores

Uma equipe do Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) do Chile foi enviado ao local “para avaliar a situação e fazer recomendações”.

Além disso, de forma imediata, a entidade instruiu o fechamento dos acessos próximos ao referido furo para evitar qualquer incidente.

Ainda de acordo com as informações, o delegado presidencial do Atacama, Gerardo Tapia , informou que “contatamos imediatamente o prefeito para coordenar conjuntamente o trabalho que proporcionará segurança e tranquilidade aos moradores de Tierra Amarilla”.

Com informações do site Meganoticias