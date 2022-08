Ele se irritou com a namorada gastando dinheiro ‘com coisas fúteis’

Uma mulher foi duramente criticada por seu companheiro após gastar seu próprio dinheiro com “coisas fúteis”, enquanto é a principal responsável por pagar as contas de casa.

Segundo relato da mulher, realizado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, seu namorado passou a reclamar dos gastos que ela tem com itens pessoais, enquanto ele mal a ajuda a manter as contas de casa pagas em dia.

De forma anônima ela revela: “Meu namorado, de 43 anos, ficou irritado comigo por eu gastar parte do meu dinheiro com sapatos, bolsas, vestidos e joias. Eu trabalho em período integral e tenho um segundo emprego de meio período por ‘diversão’, enquanto ele tem dois empregos de meio período que somam cerca de 10 a 15 horas trabalhadas por semana”.

“Eu pago a maior parte das contas de casa e também as despesas inesperadas, mas isso não me incomoda porque ganho bem mais do que ele. Enquanto isso ele sofre para pagar sua parte e as vezes não tem o valor suficiente para isso. Quando isso acontece, eu cubro a parte dele”.

O dinheiro passou a ser motivo de discussão

Recentemente o casal se viu envolto em discussões uma vez que a mulher precisava de roupas novas após ter passado por uma perda de peso significativa, o que não foi bem recebido pelo companheiro dela.

“Com roupas novas vem a necessidade de acessórios novos, então tenho comprado coisas que preciso e gosto. Eu sempre me certifico de fazer isso depois de garantir que todas as contas e despesas de nós dois estejam pagas e o valor do fundo emergencial separado”.

“Então para mim, o dinheiro que sobra do meu trabalho é para gastar como eu quiser. Eu trabalho mais de 45 horas por semana em um ramo que me levou mais de 10 anos para estar apta a atuar nele. Enquanto isso meu companheiro se dá ao luxo de recusar empregos que acredita serem ‘chatos’”, revela a mulher.

As coisas ficaram tensas depois que o homem passou a fazê-la se sentir mal por gastar com itens que ela gosta enquanto ele não tem um dinheiro para essa finalidade. “Não está faltando nada em nossa casa, então sinto que eu deva poder gastar meu dinheiro em coisas que gosto! Nós temos nossas contas separadas e ele me transfere sua parte todos os meses, mas agora está me chamando de idiota por comprar as minhas coisas pessoais”.

Para os usuários do Reddit, ela tem bons motivos para repensar seu relacionamento: “Por favor, mande ele conseguir um emprego decente e pare de cobrir os gastos dele. Eu me pergunto o que ele acrescenta a este relacionamento porque me parece que ele só sua seus ganhos”.

“Fique com suas coisas e coloque para fora de casa o peso extra que seu companheiro é em sua vida”, comentou outra pessoa de forma mais direta.