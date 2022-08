Ela foi chamada de egoísta após proibir o namorado de jogar em seu XBOX

Uma mulher está vivendo uma situação complicada com seu companheiro desde que ele passou a ter comportamentos inadequados ao jogar videogame. Segundo ela, as atitudes desrespeitosas do namorado estavam interferindo em seu trabalho.

Contando sua história em uma publicação feita no Reddit, a mulher explica que seu companheiro, que tem 29 anos, nunca teve um videogame antes, mesmo isso sendo um sonho para ele.

Por também gostar de jogos ela decidiu juntar dinheiro e comprar seu próprio XBOX no começo desse ano. Para incluir o companheiro, ela sempre fez questão de que ele sentisse que podia jogar a hora que quisesse e aproveitar o videogame.

“Nunca me importei que ele usasse o videogame como se fosse dele, eu trabalho de casa e ele trabalha fora em horário oposto ao meu, então enquanto eu estou trabalhando ele aproveita para jogar alguns jogos. Como faço diversas reuniões e preciso ficar na sala, por problemas com a internet, nós temos algumas regras”, explica a mulher.

“Sou CEO de uma empresa e vivo em reuniões importantes, mas parece que ele se esqueceu disso e passou a descumprir as regras que são: ficar em silêncio durante minhas reuniões, enviar mensagem de texto em casos urgentes e evitar aparecer na câmera”.

Ele decidiu quebrar as regras

Segundo seu relato, ela já reclamou diversas vezes com o companheiro sobre ele quebrar algumas destas regras, mas recentemente chegou ao limite depois que ele extrapolou em suas atitudes enquanto ela estava em uma importante reunião.

“A primeira coisa que ele fez quando chegou em casa foi jogar a mochila em um lugar aleatório, sem se importar de entrar na frente da câmera. Depois ele começou a jogar FIFA enquanto conversava com meu pai em voz alta”.

Para ela a atitude foi completamente desrespeitosa, mas as coisas ficaram ainda piores quando ele enviou a ela uma mensagem falando mal de um dos companheiros de trabalho da mulher enquanto ela compartilhava a tela para todos verem.

“Eu precisei silenciar o microfone para pedir a ele que parasse de agir dessa forma, ele pediu desculpas em todas as vezes, mas continuou agindo da mesma forma. Precisei interromper a reunião mais cedo por causa disso”.

“Cansada das atitudes dele, eu desliguei o videogame e o proibi de jogar novamente enquanto continuar agindo dessa forma durante meu horário de trabalho. Desde então ele não tem falado comigo pois eu ‘o fiz perder seu progresso’ no jogo”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente enquanto o companheiro está agindo feito uma criança. “Ele está tendo uma atitude infantil, o videogame é seu, então as regras também são suas”, comentou uma pessoa.

“Ele está agindo feito criança! Ele está mostrando que tem mais respeito e preocupação com o videogame do que com você. Isso é um grande sinal de alerta”, comentou outra.