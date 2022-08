Câmeras flagram funcionária expulsando ladrão de loja a vassouradas no DF

Uma funcionária de uma loja na Fercal, no Distrito Federal, expulsou um ladrão a vassouradas na noite da última quarta-feira (27). A reação da mulher foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento e caiu nas redes sociais.

Nas imagens, nota-se que o homem chega à loja usando um casaco com capuz e tem as mãos dentro do bolso. Ao se aproximar do caixa, ameaça a funcionária.

Destemida, ela levanta, pega uma vassoura e expulsa o bandido. Sai correndo atrás do rapaz com o objeto na mão e ele, por sua vez, foge sem levar nada.

Assista ao momento em que a funcionário expulsou o ladrão a vassouradas:

A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante e já tinha passagens por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas.

Em depoimento, a funcionária corajosa disse que o suspeito fingiu estar armado e a ameaçou de morte.

O homem vai responder por roubo e pode pegar até 12 anos de prisão.

E ainda no DF....

Um adolescente que havia contraído raiva no DF não resistiu à doença e morreu neste fim de semana. Ele estava internado desde o dia 20 de junho.

“Todas as medidas necessárias de investigação epidemiológica, controle e profilaxia foram tomadas junto aos familiares, contatos próximos e profissionais de saúde”, informou a Secretaria de Saúde.

A raiva é uma zoonose que pode acometer diversos mamíferos, mas as principais espécies envolvidas são cães, gatos, morcegos, raposa, cachorro-do-mato e saguis. Ela é transmitida ao homem através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordida, arranhão ou lambida.

A doença é quase sempre fatal e se caracteriza por uma encefalite progressiva, levando à inflamação do cérebro.

