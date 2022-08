Cachorro é barrado em entrada de shopping: “discriminado por ser gordo”

História do filhote Buldogue Mamut viralizou nas redes sociais na cidade do México depois que o animal foi barrado na porta de um shopping center.

Fernanda, sua cuidadora, compartilhou um vídeo no TIKTok onde narra, do ponto de vista do cachorro, a frustração de não poder entrar no local.

Segundo ela, a rede Liverpool passou a permitir que os usuários levem seus cães durante o passeio no shopping dentro de pequenos carrinhos colocados à disposição pela administração do local.

Ela e Mamut resolveram passear no local, mas na porta de entrada foram barrados pelo segurança do local. O motivo? O filhote estava gordo demais para andar nos carrinhos!

Cachorro buldogue foi deixado de fora do shopping por “gordura”: guarda o discriminou por seus quilos extras

Um guarda disse ao dono na entrada que Mamut, como é chamado o cachorro, era gordo demais para andar nas carroças da loja.

“Amigos, hoje estou muito triste porque estava muito animada para ir a Liverpool. Eu já estava olhando as vitrines para ver o que estava comprando. Meus amigos disseram que já deixavam passar cachorros naqueles carrinhos”, disse.

Veja o vídeo:

“Você perdeu seu melhor cliente, Liverpool do mal”, concluiu.

O vídeo foi visualizado 3,8 milhões de vezes e teve também alguns milhares de compartilhamentos, com pessoas que também criticaram a ação do segurança do shopping em barrar o cachorro.

Outros, porém, acham que dona não deveria perder tempo com Mamut em shoppings.”Não acho que os cachorros gostem de ir ao Liverpool...melhor seria levá-los a um parque”, disse a internauta Margarita González. (Com Publimetro.cl)

