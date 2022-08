Após ‘pegadinha’ com o namorado, ela pode ter colocado um ponto final na relação

Um homem está vivendo um momento delicado depois de ser alvo de uma “brincadeira sem graça” feita por sua companheira. Segundo seu relato, mesmo sabendo que ele luta com problemas de fertilidade, a mulher decidiu envolver o tema em uma “brincadeira” de mau gosto.

Conforme publicado pelo homem no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a brincadeira insensível feita pela mulher levou a uma situação ainda mais complicada depois que ela anunciou verdadeiramente que está grávida.

De forma anônima, o homem relata que está tendo problemas em confiar em sua namorada depois que ela decidiu realizar um “falso anúncio de gravidez” mesmo sabendo que ele luta contra problemas de infertilidade.

“Estamos juntos há cinco anos, ela é mãe de uma menina de 8 anos de um relacionamento anterior e logo no começo de tudo eu contei a ela que tenho problemas de fertilidade e poucas chances de ser pai de uma criança”, revela o homem.

“Mesmo ciente da situação, ela e uma amiga decidiram me pregar uma peça. Eu cheguei em casa do trabalho e me deparei com diversos testes de gravidez positivos no banheiro e ela me disse que estava grávida. Eu surtei de felicidade e acreditei que tinha conseguido superar meus problemas”.

Era uma ‘pegadinha’

Segundo o homem, após perceber sua reação a parceira rapidamente correu para informar que na verdade os testes eram de sua amiga e que infelizmente ela não estava grávida naquele momento.

“Fiquei arrasado e decepcionado por ela brincar com esse assunto delicado e ainda mais por ela acreditar que eu ‘saberia identificar que era uma piada’. Ela se desculpou depois de perceber o quanto eu estava magoado”.

No entanto, a história do casal passou por uma grande reviravolta depois que, apenas algumas semanas após a brincadeira, a mulher revelou estar realmente grávida.

“Ela organizou um grande jantar para toda a família e revelou a todos que está grávida. Suas mães e irmãs ficaram extremamente felizes, mas na hora eu fiquei irritado pensando que era outra brincadeira e não demonstrei emoção alguma”, revela o homem.

“Eu apenas disse a ela que ou ela estava ‘perturbada’ ou estava me traindo e foi aí que começamos a ter problemas. Ela afirma que se desculpou de forma sincera e que eu deveria conhecê-la bem o bastante para saber isso. Ela também ficou furiosa por eu tê-la envergonhado na frente de todos e por insinuar que ela me traiu”.

“Ainda acredito que se ela não tivesse feito aquela ‘pegadinha’ semanas antes eu teria reagido de forma diferente, mas achei estranha a atitude dela de me contar com a família junto. Se ela tivesse me contado antes, provavelmente eu teria reagido de outra forma. Apesar disso, estou achando que eu agi de forma imatura e que posso ter errado”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele teve uma reação proporcional a “brincadeira” feita pela companheira semanas antes. “A ‘brincadeira’ dela foi além de cruel e ela foi imatura ao anunciar para todos ao invés de para você em primeira mão. Vejo diversos sinais de alerta em seu relacionamento”, afirma uma pessoa.

“Parabéns pelo bebê, mas não tiro sua razão em se preocupar com o teste de paternidade dado o histórico da ‘brincadeira’ feita por ela”, comentou outra.