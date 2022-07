Ele proibiu sua sobrinha de 17 anos de ir a um ‘casamento sem crianças’

Uma família está dividida depois de descobrir que uma jovem de 17 anos foi proibida de comparecer a um casamento pois seria uma “festa sem crianças”, ao mesmo tempo que a irmã da jovem, de 18 anos, foi autorizada a ir até a festa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o irmão do noivo decidiu contar a história no Reddit e pedir a opinião dos demais usuários sobre como lidar com a situação, já que suas filhas são gêmeas, mas acabaram nascendo com 1 dia de diferença.

De forma anônima, ele revela que é pai de gêmeas que nasceram com alguns minutos de diferença. Sua filha mais velha, Jenna, nasceu perto da meia noite, enquanto a mais nova, Brenda, nasceu nas primeiras horas do novo dia.

Ele explica que os noivos estabeleceram a idade limite de 18 anos para os convidados, e mesmo sabendo da situação de sua sobrinha ele se recusou a ceder , o que deixou a família completamente dividida.

Ele se recusa a permitir a entrada da sobrinha

Segundo as regras do noivo, sua sobrinha que faz aniversário no dia da celebração terá a entrada permitida, enquanto a outra, que completa 18 anos no dia seguinte, não poderá entrar no local.

“Minhas filhas gêmeas têm aniversários diferentes por terem nascido alguns minutos antes, e depois, da meia noite. O casamento é no dia do aniversário de Jenna, que terá 18 anos na celebração, mas não no dia do aniversário de Brenda, que completa 18 anos no dia seguinte”.

“Sei que é desrespeitoso quebrar a regra, mas parece injusto ela não poder ir quando sua irmã gêmea poderá! Meu irmão está irredutível porque tem outra sobrinha de 17 anos que não poderá comparecer”, afirma o homem.

Para os usuários do Reddit, o noivo está completamente errado em sua decisão: “Se ele quer agir de forma tão infantil e mesquinha sabendo que as sobrinhas são gêmeas, então não vá”.

“Deixe o casamento de lado e saia com suas filhas para comemorar o aniversário delas”, sugeriu outra pessoa.