VÍDEO: Personagem de parque nos EUA se recusa a tocar em crianças negras e mãe denuncia racismo

Uma mãe acusou um parque de diversões licenciado da Vila Sésamo, na Filadélfia, nos Estados Unidos, de racismo. Um vídeo publicado por ela nas redes sociais mostrou o momento em que sua filha e uma sobrinha, que são negras, tentam interagir com um personagem. No entanto, o funcionário que dava vida ao boneco se recusou a tocar e abraçar as crianças (veja abaixo). Após a repercussão do caso, o estabelecimento se desculpou.

A denúncia foi feita por Jodi Brown, que esteve no parque com a filha e a sobrinha no último dia 16. Na ocasião, as meninas estavam animadas ao ver os personagens durante um desfile e se aproximaram para tentar tocar em um dos bonecos. No entanto, ele se recusou, fez sinal negativo e passou direto. Antes disso, o mesmo ator tinha sido filmado cumprimentando adultos e crianças brancas.

Nas redes sociais, Jodi falou que chegou a reclamar com a administração do parque, mas não obteve sucesso. " Ele [ator] disse ‘não’ descaradamente às nossas crianças para então abraçar uma garotinha branca que estava do nosso lado. Fui reclamar e eles me olharam como se eu fosse louca”, contou.

Desculpas

Após a repercussão do caso, o parque divulgou um comunicado pedindo desculpas a família e convidou as meninas para uma sessão especial de cumprimentos e abraços.

“Nós pedimos desculpas sinceras para a família(...) O ator que interpretava a Rosita confirmou que o gesto de ‘não’ que ele fez não foi direcionado especificamente para ninguém, mas para uma série de pedidos de uma pessoa que queria que ele segurasse uma criança para uma foto, o que não é permitido. O ator não ignorou as meninas intencionalmente e está devastado com o mal-entendido”, alegou o parque em uma publicação no Instagram.

No entanto, o posicionamento não agradou os internautas, que passaram a repercutir o assunto nas redes sociais. Assim, o parque fez um novo pronunciamento, desta vez dizendo que vai treinar seus atores para evitar que situações semelhantes aconteçam novamente.

“Realizaremos treinamento para nossos funcionários para que eles entendam melhor, reconheçam e proporcionem uma experiência inclusiva, equitativa e divertida aos nossos visitantes. Há mais de 40 anos a Sesame Place trabalha para defender os valores de respeito, inclusão e pertencimento. Estamos comprometidos em fazer um trabalho melhor, fazendo com que crianças e famílias se sintam especiais, vistas e incluídas quando vêm aos nossos parques”, destacou o comunicado.

Processo

De acordo com o site “TMZ”, os pais das meninas contrataram o advogado B´lvory LaMarr. Eles avaliam processar o parque pelo crime de racismo.

“Embora odiemos apressar o julgamento para considerar a ‘raça’ como o fator motivador para explicar as ações do artista, tais ações antes e depois do pedido da jovem levam apenas a uma conclusão”, declarou o defensor.

