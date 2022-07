O ‘caso de amor proibido’ de uma mulher com um chimpanzé que a baniu para sempre de um zoológico

Por quatro anos, Adie Timmermans visitou um zoológico na Bélgica toda semana para passar um tempo com um chimpanzé de 38 anos.

No entanto, a situação foi proibida para sempre depois que a instituição local entendeu que o caso estava causando inúmeros problemas, como detalhado pelo site Daily Star.

Os encontros semanais no recinto e acenos eram constantes. Adie disse que o vínculo era forte e surpreendente.

No entanto passado, as autoridades puseram fim e alertaram para ela ficar longe do animal para sempre, para evitar outros problemas legais.

Segundo o site Daily Star, o zoológico disse que o animal teve problemas para se integrar à trupe de chimpanzé depois de ser criado por humanos.

Ele era muito interativo com os visitantes e em 2008 foi ferido em uma briga com outros primatas.

“Constantemente cercada por turistas, os outros animais o ignoravam e não o consideravam parte do grupo”, disse a curadora do zoológico Sarah Lafaut.

No entanto, Timmermans disse que o animal tem 38 anos e já acostumado com pessoas por muitos anos, o que não é possível mudar.

“Em média, os chimpanzés vivem cerca de 40 anos, então seu comportamento não vai mudar agora, não é?”, completou. No entanto, isso não foi suficiente e ela não deve voltar ao local.

Ainda de acordo com as informações, felizmente, um porta-voz do zoológico disse recentemente que o animal estava prosperando após a mudança no zoológico.

Com informações do site Daily Star