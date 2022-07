Um ex-trabalhador de supermercado famoso, nos Estados Unidos, revelou uma ‘pergunta irritante’ que os clientes sempre fazem e acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pelo site The Sun, o jovem Mackenzie Filson trabalhou por muito tempo na rede americana Trader Joe’s.

“Não pergunte a um funcionário ‘você trabalha aqui?¡ especialmente se eles estiverem usando o crachá, camiseta e/ou moletom do Trader Joe’s”, relatou.

“É irritante, desperdiça tempo e é uma questão que você normalmente pode resolver com apenas alguns segundos de atenção”, completou.

“Em vez disso, sinta-se à vontade para dizer um olá rápido e, em seguida, faça as perguntas que você tem”, sugeriu Filson. “A maioria dos funcionários da TJ prefere muito mais isso”.

Ex-trabalhador de supermercado revela ‘pergunta irritante’ que os clientes sempre fazem

Segundo o site, ele também recomenda fazer todo o possível para diminuir as interrupções no fluxo de trabalho de um funcionário. Qu

“Muitas vezes, os clientes optam por alcançar acima de nossas cabeças, por nossos rostos e até sob nossas pernas para pegar um item de última hora para não nos distrair, mas preferimos que você se anuncie”, explicou Filson.

Diga “com licença” para chamar a atenção, depois pegue seu item e saia do caminho foi a sugestão.

“Os funcionários do Trader Joe estão trabalhando para colocar o estoque nas prateleiras e colocar as coisas em ordem. Isso significa que eles estão abrindo caixas, subindo escadas e possivelmente usando ferramentas que podem representar um risco para você ou para eles”.

“É para a segurança de todos, bem como para o conforto, que você diz com licença”, explicou Filson.

Com informações do site The Sun