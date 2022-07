Ela revelou que namora há dois anos sem beijar e diz que só fará ‘quando Deus os una’

Uma jovem influencer, de nome Kaytlin O’Neall, se tornou tema de discussão recentemente ao revelar aos seus seguidores uma decisão que tomou junto ao companheiro ao qual mantém um relacionamento por cerca de 2 anos.

Para quem está curioso, ela explicou que embora o tempo juntos, até agora eles ainda não se beijaram e que só farão quando “Deus os una”, o que de forma geral quer dizer que será algo que acontecerá somente quando se casarem.

E como muitos podem imaginar, o relato sobre o relacionamento da jovem com seu namorado, Drew, repercutiu entre os internautas, com diversas pessoas questionando qual tipo de contato que eles mantêm durante todo esse período de relacionamento.

Em um de seus vídeos compartilhados, Kaytlin disse ainda que a decisão de se beijar somente no dia do casamento partiu dela e foi tomada um ano antes de eles começarem a sair. No entanto, reforçou que é algo consensual, ou seja, que os dois aceitaram.

“Eu olhava para os beijos e sempre o vi como algo muito íntimo e, para mim, pessoalmente, senti que não era algo que eu tinha que salvar, mas queria fazer isso”, afirmou.

Sobre a a história do casal, eles explicaram: “[éramos] melhores amigos e depois nos apaixonamos. Tudo o que fazemos é proteger e esperar mais no futuro”, finalizou.

Veja abaixo dois vídeos com mais detalhes compartilhados. (Caso não consiga visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links; LINK 1 e LINK 2).

