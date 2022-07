Ela ficou irritada ao saber que o cunhado deu seu nome ao novo cachorro dele

Uma mulher está completamente enfurecida depois de descobrir que seu cunhado decidiu “homenageá-la” dando seu nome para o mais novo cachorrinho da família.

Inconformada com a situação, ela foi até o Mumsnet contar sua história e, segundo o The Mirror, já elaborou a “vingança perfeita”: ela pretende nomear um porco em homenagem ao homem.

De forma anônima, a mulher revela que seu cunhado decidiu batizar seu novo filhote em sua homenagem, o que fez com que ela se sentisse desrespeitada.

“Meu cunhado, sua esposa e seu filho decidiram adotar um cachorro há aproximadamente 1 mês atrás. Eles deram ao animal o mesmo nome que o meu, e segundo meu marido eles fizeram isso porque sempre ‘amaram o meu nome’. Bom, eu não gostei, achei ofensivo da parte deles”, revela a mulher.

“Quando nos conhecemos na última semana, durante um casamento, eu disse a eles que eles tinham diversas opções de nome para o cachorro, mas eles apenas sorriram e disseram que escolheram um nome que adoravam”.

Ela não gostou da escolha

Na ocasião em que confrontou seus cunhados, a mulher revelou que seus filhos e marido também estavam presentes e que “ignoraram” sua reação diante do nome do animal.

“Estou envergonhada, magoada e temo que outras pessoas zombem de mim ao saber que me tornei inspiração para o nome de um cachorro. Eu até mesmo pensei em adotar um porco e dar a ele o nome do meu cunhado, mas acho que isso vai piorar a situação”, revela a mulher enfurecida.

“Enquanto digito isso eu estou com tanta raiva que só espero que o cachorro esteja aprontando e destruindo a casa deles”, finaliza a mulher.

Por sua vez, os usuários do Mumsnet ficaram divididos com a situação. Para alguns a ação do cunhado foi desrespeitosa, mas para outros ela está reagindo de forma exagerada.

“Eu consideraria um insulto e o sorriso malicioso deles sugere que estavam esperando uma reação sua. Ignore-os e siga seu caminho”, comentou uma pessoa.

“Eles deram seu nome ao cachorro deles, e dai? Você não é a dona do animal, então não pode fazer nada, só ignore e seja feliz”, comentou outra pessoa.