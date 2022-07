Coelho resgatado de condição precária choca por ter o tamanho de um cachorro (RSPCA/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Em uma investigação policial, foi descoberto um local onde havia diversos coelhos vivendo em condições precárias e inadequadas. A ligação foi recebida pela instituição que abriga animais, RSPCA, que imediatamente tomou as medidas para o resgate. Ao chegarem no local, não acreditaram no que viram. Relato extraído do portal The Dodo.

Coelho resgatado de condição precária choca por ter o tamanho de um cachorro (RSPCA/Reprodução/Extraído do The Dodo)

47 coelhos gigantes flamengos foram encontrados no ambiente precário. Os animais estavam sendo mantidos em um lugar apertado e sujo, além da falta de outros cuidados. Muitos deles eram gigantes, tendo o maior do grupo com, aproximadamente, 18 quilos. Ele era do mesmo tamanho de um cachorro médio, “como um Jack Russell terrier ou King Charles spaniel”, segundo a RSPCA.

Coelho resgatado de condição precária choca por ter o tamanho de um cachorro (RSPCA/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Veja mais: Crocodilo de 8 metros come pescador vivo e é obrigado a vomitar seus restos mortais

Destino dos gigantes flamengos

Além de não receberem os devidos cuidados, os animais eram gigantes, o que dificultava a situação ainda mais. Quando resgatados, os bichinhos foram examinados por um veterinário e fizeram checagem para avaliar o estado de saúde.

“Esses pobres coelhos viviam em condições apertadas e sujas que seriam muito desagradáveis para eles, especialmente no calor”, disse Trevor Walker, inspetor da RSPCA, em um comunicado à imprensa. “Felizmente, um veterinário descobriu que todos estão em boas condições – um está tomando medicação para olhos lacrimejantes e um ferimento na parte de trás do pescoço.”

Coelho resgatado de condição precária choca por ter o tamanho de um cachorro (RSPCA/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Aos cuidados da RSPCA, os coelhos estão indo bem, embora alguns deles tenha apresentado problemas leves. Após se ambientarem, todos serão colocados para adoção.

“Esperamos que eles encontrem lares amorosos”, disse Walker. “Eles serão bons animais de companhia, pois têm um bom temperamento.”

Coelho resgatado de condição precária choca por ter o tamanho de um cachorro (RSPCA/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Os coelhinhos – ou coelhões – são maiores do que muitos estão habituados a ver por aí. Embora seus tamanhos chamem a atenção, isso não será um problema para eles. Em breve, esses animais fofinhos estarão prontos para adentrarem a um novo lar e receberem o devido amor que merecem.