Cachorro é adotado 1 hora antes de ser sacrificado e comove sua nova dona

Cachorro é adotado uma hora antes de ser sacrificado e comove sua nova dona (Madeline Garvis/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Com uma trajetória nada fácil, Urso se encontrava em uma situação complicada com o nome agregado à lista de eutanásia. Contudo, sua história passou por uma reviravolta inimaginável. Relato extraído do portal The Dodo.

Desde que chegou ao abrigo de animais, potenciais adotantes passaram pelo cãozinho de 11 anos todos os dias durante o mês de junho. Contudo, ver aquelas pessoas indo embora fez com que o animalzinho perdesse as esperanças, induzindo-o até mesmo parar de levantar sua cabeça em excitação.

Cachorro é adotado uma hora antes de ser sacrificado e comove sua nova dona (Madeline Garvis/Reprodução/Extraído do The Dodo)

“Ele foi uma das 28 vidas a serem sacrificadas naquele dia”, disse Madeline Garvis, voluntária do BARC, ao The Dodo. “É irreal que um cachorro como ele tenha entrado na lista de eutanásia. Sua personalidade é perfeita, e quero dizer verdadeiramente – ele é tão calmo e amigável.”

Veja mais: Gato abandonado revela algo especial e resgatadora fica impressionada com a descoberta

Luz no fim do canil

Com as esperanças morrendo a cada dia, Urso não esperava que sua vida estava prestes a mudar quando Gravis o tirou do canil.

Cachorro é adotado uma hora antes de ser sacrificado e comove sua nova dona (Madeline Garvis/Reprodução/Extraído do The Dodo)

“Encontramos um cachorro que de repente sabia como sacudir, que adorava estar ao ar livre e que amava o amor”, disse Garvis.

“Temos tão poucas oportunidades de conhecer os cães e ver como eles agem do lado de fora, o que é claramente muito diferente, como evidenciado por Bear”, contunuou Garvis. “Não é uma coisa ruim a se dizer sobre Bear. Ele está bem na coleira, quieto, andou na coleira tão solto que estava praticamente caindo dele, sabia sentar e tremer e é negativo para dirofilariose.”

Determinada a encontrar um lar para Urso, Gravis passou a olhar o cãozinho como seu favorito e mudou seu destino.

“Você está brincando comigo com esses olhos?! Eu o amo”, escreveu Garvis no Facebook. “Quando saímos, ele ficou cinco anos mais novo!”

Urso deixou o canil uma hora antes de sua eutanásia programada e está vivendo plenamente – e cercado de muito amor.