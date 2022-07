“Ataque de tubarão salvou minha vida”

Uma maldição para alguns se tornou uma benção para o norte-americano Eugene Finney. Somente após sete anos ele tornou público um incidente que aconteceu em Huntington Beach, na Califórnia, onde passava férias com sua namorada e filhos, que salvou sua vida.

Em julho de 2015, de férias na praia, Eugene foi nadar no mar com a filha, enquanto o filho e a namorada tomavam sol na areia. Enquanto nadava, ele sentiu uma bancada seca como se algo lhe esmagasse as costas. O choque foi tão forte que ele voltou para a areia ainda zonzo.

“Eu diria que é como ser atropelado por uma tonelada de tijolos, ou como uma chicotada de um carro, mas não é isso”, explicou. “Eu nunca havia sido atingido assim antes”, disse.

Ao sair da água, sua família notou que ele estava sangrando nas costas e viram que ele tinha um corte de pelo menos 30 centímetros na parte superior do dorso.

No dia seguinte, um surfista relatou o avistamento de um tubarão-branco no mesmo local onde estavam e Eugene ligou os pontos. Havia sido atacado por um grande tubarão-branco!

Passado poucos dias, ele começou a apresentar sintomas como dores no peito, problemas respiratórios e resolveu procurar um médico. A dor no peito não era nada sério, apenas consequência do choque com o tubarão, mas durante o exame o médico descobriu que ele tinha um pequeno tumor canceroso no rim direito.

Felizmente, o câncer foi diagnosticado no início e uma pequena cirurgia removeu o tumor e apenas uma pequena parte de seu rim.

“Recebi uma mensagem da Mãe Natureza. Foi isso que começou essa série de eventos que me levaram ao hospital. Caso contrário, eu nunca teria entrado, e eles não teriam descoberto o câncer”, disse.