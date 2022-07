Vizinha se irrita após mulher remover um ninho de vespas de seu jardim

Um mãe ficou perplexa após receber reclamações de sua vizinha a respeito da remoção de um ninho de vespas em seu próprio jardim. Segundo seu relato, a vizinha a acusou de ser uma pessoa ruim por “matar dezenas de vespas”.

Indignada com a situação, a mulher contou sua história em uma postagem no fórum Mumsnet, que foi compartilhada pelo The Mirror.

De forma anônima ela revela que recentemente seu jardim foi invadido por vespas que fizeram um ninho no local. Como ela tem um filho de cinco anos que brinca no quintal ela decidiu que seria mais seguro para a criança se o ninho fosse removido e decidiu chamar uma empresa especializada para fazer a remoção dos insetos.

No entanto, a atitude da mãe acabou incomodando sua vizinha, que prontamente foi reclamar com ela: “Minha vizinha é idosa e mora sozinha. Ela me disse que havia centenas de pequenas vespas entrando em seu banheiro cobertas de pó branco, e perguntou o que estava acontecendo no meu jardim”, conta a mulher.

A vizinha não concordou com a atitude dela

Tentando explicar o motivo pelo qual optou pela remoção das vespas, a mulher contou para sua vizinha que tem um filho pequeno que brinca no local onde os insetos fizeram seu ninho.

“Expliquei a ela que fomos atacados algumas vezes e que o ninho estava impedindo meu filho, de 5 anos, de brincar em seu próprio quintal. Ela continuou dizendo que fiz uma grande maldade e fui responsável pela morte de diversas vespas quando eu deveria ter ‘controlado meu filho’ dentro de casa no verão”, conta a mãe.

“Sei que não fiz nada de errado, se as vespas não tivessem nos atacando eu não teria removido o ninho, mas sempre que saíamos para o quintal elas começavam a nos rodear e tentavam nos picar. Fui errada em remover o ninho?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela podia somente ter comunicado a decisão para a vizinha antes que a mulher tivesse seu banheiro invadido por vespas mortas.

“Você agiu da maneira correta, vespas são bons polinizadores, mas são perigosas principalmente para crianças”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter avisado sua vizinha para ela poder fechar as janelas. Não é legal aturar diversas vespas cobertas de veneno morrendo dentro do seu banheiro”, comentou outra pessoa.