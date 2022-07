VÍDEO: ‘Palhaço assassino’ assusta moradores em ruas do MS e ‘brincadeira’ vira caso de polícia

Um “palhaço assassino” assustou moradores de Miranda, município a 216 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o personagem com um pedaço de pau nas mãos circulando pelas ruas da cidade (veja abaixo). A cena inusitada acabou virando caso de polícia e os autores da “brincadeira” vão responder por incitação ao crime.

O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (25). Nas imagens é possível ver um jovem, de 18 anos, que estava vestido de palhaço. Ele ficava parado na esquina de um comércio, na rua Bodoquena, e causava arrepios em quem passava pelo local.

No mesmo vídeo, uma outra pessoa aparece mostrando um facão e apontando para o palhaço, dizendo: " “Olha esse bicho aí, vem para você ver o que eu faço”. Em outro trecho do vídeo, meninas fecham a porta de casa quando o assassino se aproxima.

Medo

Assustados, moradores procuraram as polícias Civil e Militar para denunciar o caso. As corporações fizeram diligências e identificaram os autores.

Segundo as investigações, tudo não passou de uma “brincadeira” entre quatro amigos, que já foram devidamente identificados, e que fizeram a gravação assustadora apenas para postar nas redes sociais.

Polícia identificou jovens que fizeram brincadeira com 'palhaço assassino' em MS e apreendeu fantasia (Divulgação/Polícia Civil)

Eles foram ouvidos pelo delegado Felipe de Oliveira Braga e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Agora, os envolvidos vão responder por incitação ao crime.

“Começou a circular o vídeo de um indivíduo vestido de palhaço, aterrorizando a cidade de Miranda. Moradores ficaram assustados, movimentando a cidade toda. Após diligências conseguimos identificar o autor e a roupa. O jovem disse que queria postar um vídeo em uma rede social com amigos de brincadeira”, disse o delegado ao site G1.

‘Chucky’ da vida real

Recentemente, um caso semelhante foi registrado na cidade de Pinson, no Alabama, Estados Unidos. Na ocasião, uma criança fantasiada como o boneco “Chucky” assustou moradores nas ruas. Fotos do “pequeno assassino” viralizaram nas redes sociais e logo o mistério foi desvendado.

'Chucky' é visto circulando em bairro nos Estados Unidos (Reprodução/Facebook)

A postagem foi feita no Facebook por Kendra Walden, que circulava pelo bairro quando se deparou com o próprio “Chucky” atravessando uma rua. Intrigada, ela se aproximou e tirou fotos do personagem.

Na legenda, ela escreveu: “Queridos pais do garotinho fantasiado de Chucky em Pinson. PEGUEM SEU FILHO...eu quase tive um ataque do coração”, destacou Kendra.

Após a repercussão do caso, a família do menino Jackson Reed, de 5 anos, contou que era ele quem deu vida ao “Chucky”. Em entrevista a emissora WDHN, afiliada da rede ABC, Britnee Reed, a mãe do menino, disse que soube da história quando estava no trabalho. Uma amiga viu a postagem e logo ela desvendou todo o mistério. “Eu dei zoom e falei: ‘Ai, meu Deus, esse é meu filho”, contou ela.

Britnee destacou que comprou a fantasia para o filho usar no Halloween, mas ele gostou tanto que vira e mexe quer usar a roupa.

