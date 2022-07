Vídeo flagra momento em que banhista ignora alerta e é atacada por foca em praia turística; confira registro

Um vídeo flagrou o momento em que uma banhista, de 60 anos, ignorou um alerta e foi atacada por uma foca em uma praia turística.

Acreditam que o animal estaria amamentando um filhote no momento em que percebeu a aproximação da mulher, como detalhado pelo site Correio Braziliense.

O ataque aconteceu na praia de Kaimana, no Havaí, Estados Unidos. Na região existe uma lei que proíbe tocar, ferir, assediar ou matar focas.

Segundo o site, as pessoas são instruídas a não chegar perto dos animais, principalmente quando estão amamentando.

A mulher foi levada para o hospital e apresentava diversos ferimentos no rosto, costas e um dos braços.

O registro foi feito por banhistas que estavam presentes no momento. Confira o vídeo impressionate:

Vídeo flagra momento em que crocodilo ataca tratadora e da giro mortal para imobilizar vítima

Em outro caso impressionante, um vídeo flagrou o momento exato em que um crocodilo ataca uma tratadora e da um giro mortal para imobilizar a vítima.

O incidente ocorreu no ano passado e voltou a circular nas redes sociais novamente. O momento foi captado por um visitante.

Como é possível ver no vídeo, a tratadora do centro de répteis Scales and Tails de Utah, nos Estados Unidos, foi mordida por um crocodilo e puxada para dentro da água.

Quando o animal pegou a mão da tratadora e começou a fazer movimentos de caça (uma espécie de giro), um visitante seguiu orientações dela e subiu em cima do crocodilo para ajudar. Confira:

Com informações da página @animals_powers