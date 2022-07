Sogra critica aparência da futura nora e faz o filho desistir do casamento

Lamia foi abandonada no altar após comentários feitos pela mãe do noivo (Reprodução / EXTRA)

Uma jovem noiva está passando por uma situação complicada depois que a mãe de seu noivo o fez desistir do casamento após conhecê-la pessoalmente. Diante dos comentários feitos pela sogra, que considerou a noiva do filho uma pessoa “baixa e feia”, a mulher foi abandonada no altar.

Contando a história de Lamia al-Labawi, o EXTRA revela que a primeira vez em que a sogra se encontrou pessoalmente com a noiva do filho foi no dia da celebração do casamento. Até então, sogra e nora só se conheciam por meio de fotos. O caso, que chamou atenção e viralizou na internet, aconteceu na Tunísia.

O casal estava em um relacionamento sério há quatro anos quando decidiram dar o próximo passo e oficializar a união. Na ocasião, a mãe do noivo se desapontou ao ver a nora pela primeira vez e alegou que a mulher era “muito baixa e pouco atraente” para se casar com seu filho.

Ela exigiu que o filho não se casasse

Após não ter uma boa impressão sobre a aparência da nora, a mãe do noivo instruiu seu filho a interromper o casamento imediatamente, afirmando que não poderia permitir que ele se casasse com sua noiva. Obediente, ele atendeu o pedido da mãe e rompeu no altar o relacionamento com Lamia.

Após a situação extremamente incômoda, a noiva revela ter se sentido extremamente incomodada e afirmou que “não conseguia mais olhar para os convidados” uma vez que era possível escutar os comentários sobre sua situação.

Em seu perfil no Facebook, ela conta que é órfã de pai e mãe e precisou gastar uma grande quantia em dinheiro para preparar seu casamento. Ela ainda afirma que a mãe de seu então noivo foi a culpada por “tirar dela uma grande alegria”.

Rapidamente seu desabafo foi notado por diversas pessoas de países da região, sendo que muitos se mostraram solidários com sua situação e criticaram duramente a postura de seu ex-noivo, afirmando que ele “não é um homem de verdade” por fazer ela passar por essa situação.