Pais acreditam que o cachorro do filho foi ‘possuído’ por conta de seu nome

Um jovem está tendo sérios problemas com seus pais por causa de uma brincadeira feita ao nomear seu cachorro. Segundo ele, sua mãe chorou após ouvir o nome do animal e passou a afirmar que o cão está “possuído pelo demônio”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o jovem decidiu compartilhar sua história por meio de uma postagem feita no Reddit onde conta que cresceu em uma família extremamente religiosa.

Ao adotar seu cachorro em um abrigo de animais local, ele descobriu que o nome do cachorrinho, que até então era registrado como uma fêmea, era Lucy. No entanto, uma visita ao veterinário revelou que na verdade seu filhote era um macho.

“Quando descobri que ele era um macho eu precisei alterar seu nome porque ele já respondia aos comandos quando chamado de Lucy. Então eu tomei uma decisão simples, apenas aumentei o nome do registro para Lúcifer”, revela o jovem.

A decisão dele não foi bem recebida pelos pais

Diante da escolha em apenas “aumentar” o nome do animal, o rapaz só não contava com a reação de seus pais, que são extremamente religiosos que também consideram cães com sendo “o animal do Diabo”.

“Eu cresci com gatos porque eles são o oposto dos cães, e teoricamente animais do céu. Quando meus pais descobriram que eu estava adotando um cachorro eles passaram a orar por mim”, revela o jovem.

“Eu nunca acreditei em todas essas coisas de Deus, Diabo, Jesus e tudo mais, então para mim meu cachorro se chama Lúcifer por causa do personagem da série, porque pra mim ele não existe”.

Ele também precisou lidar com a reação dos pais ao nome do animal: “Minha mãe ligou soluçando e dizendo que eu fui ‘atacado pelo demônio’ e disse que eu precisava ‘me livrar’ do meu cachorro. Eu expliquei a ela que ele não me obrigou a registrá-lo com esse nome porque ele é um cachorro e tudo o que ele faz é comer, fazer suas necessidades, brincar e dormir”.

A situação chegou ao ponto do pai do jovem, que é pastor, aparecer em sua casa para “exorcizar e batizar” o cachorro. “Minha namorada acha que devemos trocar o nome para acalmar meus pais, mas ele é meu cachorro e não quero mudar o nome dele! Quero poder chamá-lo da forma como eu escolhi”.

Para os usuários, ele pode tentar acalmar a situação com seus pais: “Diga a eles que o nome do cachorro mudou para Louis Christian Fur”.

“É estranho eles acharem isso dos cães sendo que os cachorros são considerados o melhor amigo do homem”, comentou outra pessoa.