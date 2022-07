‘Meu bode sabe dar a patinha’: Jovem faz sucesso nas redes com vídeos fofos de animais em fazenda

Um jovem do interior do Paraná tem feito sucesso nas redes sociais ao compartilhar vídeos pra lá de fofos em que mostra seu carinho pelos animais da fazenda em que mora. Com o perfil “O guri da demência” no TikTok, ele já conquistou dois milhões de seguidores ao apresentar bodes, cabras, galos, gansos e coelhos.

Roberto Daniel Pizzolatto vive na cidade de Saudade do Iguaçu, é estudante de veterinária e narra fatos inocentes e afetuosos de seu dia a dia com os bichinhos.

Em sua bio, ele se denomina de cara “pai do Jubnelson”, um simpático galo presente em muitos de seus vídeos.

O bode Djenifer é outro personagem bem conhecido dos seguidores de Roberto. Como contou o estudante, recentemente o animal aprendeu a dar a patinha.

“Gente, hoje eu descobri uma coisa incrível: o meu bode sabe dar a patinha! E eu nunca nem ensinei”, diz o rapaz, todo orgulhoso e emocionado. “E daí que você tem um Golden Retriever? Eu tenho um bode”, brinca.

Só este vídeo já conquistou 446 mil curtidas. Veja:

Em outras publicações, Roberto aparece cantando, abraçado ao amigo bode. Não tem como não abrir um sorriso ao assistir.

Confira:

Cachorro ‘culpado’

Na última quinta-feira (28), um cachorro “do crime” roubou a cena. Ele “se rendeu” junto com três suspeitos presos durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) em Hortolândia, no interior de São Paulo.

O trio foi detido com um carregamento de mais de uma tonelada de maconha em uma chácara no bairro Vila Real. De acordo com a Polícia Civil, o animal fazia a segurança do local. Ao ver todos os “comparsas” no chão, ele não teve dúvidas e se deitou também.

Veja o registro:

Cachorro 'se rende' com suspeitos no interior de São Paulo (Reprodução/Polícia Civil)

A ação fez parte da quarta fase da Operação Fronteira. O carregamento da droga saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Hortolândia. A área onde a apreensão ocorreu vinha sendo monitorada pelos investigadores, de Americana, também no interior paulista.

