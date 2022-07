História por trás da fama das ‘gêmeas mais belas do mundo’

Nascidas em 2010, Leah Rose e Ava Marie Clements receberem propostas para modelar desde cedo. Jaqi, mãe das gêmeas, assinou o primeiro contrato das meninas com uma agência quando elas tinham apenas seis meses de idade. Contudo, suas vidas mudaram a partir do momento em que ambas completaram sete anos, assim que a responsável fez uma publicação no Instagram. Informações extraídas do portal La Vanguardia.

Jaqi realizou uma simples publicação, mas não esperava ter o retorno que recebeu. Logo, as menininhas se tornaram virais e foram batizadas pela mídia como “as gêmeas mais bonitas do mundo”. Após a foto tornar-se viral, propostas de agências começaram a bater em suas portas.

“Eu disse às meninas se estava tudo bem para elas fazerem algum trabalho, adicionadas às suas aulas de dança e natação toda semana”, afirma a mãe em seu blog. Além disso, ela conta que suas filhas sempre demonstraram interesse em frente às câmeras.

Atualmente, as gêmeas trabalham para duas agências de modelagem, além de integrarem a todo tipo de projeto – principalmente com moda infantil. Com mais de 1,8 milhão de seguidores nas redes sociais, o número continua a crescer.

Fama compartilhada

Chase, 12, irmão das gêmeas, também aproveitou as oportunidades que chegaram a ele, através das irmãs. O menino atua como modelo, assim como as irmãs, abraçando os trabalhos mundo afora.

Embora houve uma crescente no sucesso das gêmeas como modelo, diversos internautas expressaram suas opiniões contrárias quanto aos pais colocarem as filhas para trabalharem na modelagem. Contudo, os Clements reforçam o apoio oferecido a suas crianças.

“Minhas filhas gostam de ser modelos, gostam das aventuras que vivemos toda semana, sem saber onde vamos parar”, declara Jaqi, “Elas adoram passar um tempo comigo no carro, é o nosso ‘tempo de menina’. Eles adoram escolher música, cantar e, finalmente, desfrutar da nossa companhia. Eles adoram conhecer novas pessoas, fazer amigos, experimentar roupas, acessórios, ter penteados e maquiagem neles, ser enviado produtos gratuitos só por serem quem são... E eu vou apoiá-los enquanto eles são modelos, ou se a qualquer momento eles querem parar e fazer algo diferente. Estamos 100% preparados para isso.”

Mesmo com os trabalhos surgindo, a família tem passado por uma dificuldade na área da saúde, relacionada ao pai. O homem sofre leucemia e necessita de um transplante urgente de medula óssea. Com um pedido realizado nas redes sociais em busca de doador, diversos seguidores se disponibilizaram.

“Se ele receber um transplante, será curado mais cedo”, revelou Ava à revista People.