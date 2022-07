‘Gato dragão’: Foto de bichano ‘cuspindo fogo’ faz sucesso nas redes sociais; entenda como foi tirada

Uma foto de um gatinho de pelos ruivos tem feito sucesso nas redes sociais. O motivo é que ele aparece “cuspindo fogo” e muitos internautas se questionam se ele é um felino ou um dragão. Na verdade, ele está em uma janela bocejando e a luz do sol que apareceu ao fundo fez a ilusão de que uma chama sai da boca do animal (veja abaixo).

A publicação, compartilhada no Reddit, já teve mais de 48 mil curtidas. Na legenda, a dona do gato escreveu: “A iluminação do pôr do sol faz com que pareça um bafo de fogo.”

A foto do bichano logo começou a repercutir e muitos internautas exaltaram a beleza da imagem. “Momento perfeitamente capturado”, destacou um comentário. “E todos os ratos da vila olharam para a visão e choraram porque sabiam que seu destino estava selado”, destacou outro. “Você tem um monstro-gato horripilante. Miau”, brincou mais um internauta.

Gata defende filhotes

Imagens que mostram uma gata defendendo seus filhotes do ataque de uma cobra píton se tornaram virais esta semana nas redes sociais (veja abaixo).

De acordo com portal Pipa News, o vídeo do Instagram, mostra como muitas pessoas se surpreenderam com a coragem da felina ao enfrentar uma cobra grande e pronta para atacar. No entanto, não é de hoje que esse tipo de gravação cria polêmica.

Desde 2019, houve um grande aumento de vídeos mostrando cenas do tipo, criadas por YouTubers e denunciadas por crueldade animal. Bichos como gatos, cachorros, galinhas e seus filhotes são colocados junto a cobras. Tudo está claramente encenado, mas pretende parecer espontâneo e ocorrer naturalmente.

Apesar de avisos alegando que os vídeos são para fins de entretenimento e que as cobras são de estimação e não saíram machucadas, algumas das gravações mostravam como os repteis matavam outros animais.

A organização PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) apelou urgentemente a sites como Facebook e YouTube para impor uma “proibição permanente de qualquer usuário que publique fotos ou vídeos de si mesmo prejudicando animais”.

