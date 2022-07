Formigas invadem Kindle de brasiliense e compram livros online sozinhas; entenda a história

A escritora Mariana Vieira, que mora em Brasília, no Distrito Federal, teve uma surpresa ao pegar o seu Kindle, aparelho da Amazon para leitura de livros, depois de deixá-lo por um tempo na estante. O dispositivo estava cheio de pequenas formigas, que entravam e saíam pelos buraquinhos. Mas o fato mais inusitado ainda estava por vir, pois depois ela descobriu que os insetos compraram, sozinhos, dois livros online.

Uma amiga minha está passando por uma situação das mais insólitas: o Kindle dela foi invadido por formigas. Fizeram um ninho no buraquinho do carregador. Mas o pior não é isso... o pior é que as formigas estão COMPRANDO livros. Ela não sabe o que fazer😂😂😂 — Fabiane Guimarães (@realfabiane) July 27, 2022

O caso repercutiu as redes sociais depois que uma amiga de Mariana, a também escritora Fabiane Guimarães, compartilhou a história em uma postagem no Twitter.

“Uma amiga minha está passando por uma situação das mais insólitas: o Kindle dela foi invadido por formigas. Fizeram um ninho no buraquinho do carregador. Mas o pior não é isso... o pior é que as formigas estão COMPRANDO livros. Ela não sabe o que fazer”, destacou a publicação, que já soma quase 75 mil curtidas.

Logo a história passou a repercutir e muitos internautas deram opiniões sobre os livros que foram “escolhidos” pelas formigas e outros deram receitas do que a escritora tinha que fazer para se livrar do problema (veja no fim do texto).

Como as formigas apareceram?

Em entrevista ao jornal “O Globo”, Mariana contou como percebeu que o Kindle tinha se tornado um ninho de fotrmigas. Ela relatou que o aparelho estava sem bateria, pois apresentava problemas de mau contato.

“Fiz a primeira coisa que passou pela cabeça quando percebi que o Kindle não pegava carga: assoprei a entrada do carregador. Foi aí que as formigas começaram a sair disparadas. Coloquei na janela e filmei a cena, sem saber o que fazer”, contou.

Depois que os insetos saíram, ela deixou o aparelho carregando na janela e foi trabalhar. Minutos depois, recebeu no celular uma notificação da Amazon, site onde são vendidos os livros no Kindle, parabenizando-a pela compra do livro “Robôs e o Império”, do escritor russo Isaac Asimov, conhecido pelas ficções científicas distópicas.

“As formigas compraram o livro sozinhas e, por ironia, uma distopia. Desabafei com a minha amiga Fabiane Guimarães, que também é escritora, e disse que parecia um conto dela, em que a personagem principal, no caso eu, morria no final”, destacou ela.

Pouco tempo depois, ela recebeu mais uma notificação de compra de livros. Desta vez, o título foi “O anel de Giges: uma fantasia ética”, de Eduardo Giannetti.

Mariana, então, entrou em contato com a Amazon, relatou o problema e as compras foram canceladas. “Não foi difícil, há uma opção que diz que a compra foi feita por engano. Nesse caso, o livro é devolvido e dá para receber o reembolso. Mas foi um sufoco”, contou.

Veja a repercussão do caso na web:

Já aconteceu com a minha impressora. Hoje ela passa bem 😂 https://t.co/Oydn9ODJSK — Khaleesi do Cerrado (@khaleesibsb) July 28, 2022

O livro que as formigas compraram: pic.twitter.com/VTOSAljXEJ — Levy Cruz (@LevyCruzz) July 29, 2022

eu deixava o kindle e a casa pras formigas pic.twitter.com/JfIeuCy8Ik — lets¹ (@johnsonvlg) July 17, 2022

eu tô simplesmente EM PÂNICO vendo esse vídeo pic.twitter.com/xUhEJarjym — Alec Costa (@umbookaholic) July 18, 2022

