Ela se surpreendeu ao descobrir o motivo pelo qual suas roupas novas não servem

Uma jovem ficou completamente surpresa ao descobrir o motivo pelo qual suas roupas novas, e nunca usadas, pareciam estar ficando cada vez mais largas sempre que ela as experimentava.

Por meio de uma publicação no Reddit, que foi compartilhada pelo The Mirror, a jovem revela que recentemente começou a estranhar que suas roupas, compradas recentemente e nunca usadas, passaram a ficar largas em seu corpo, vestindo de uma forma diferente do esperado.

Segundo ela, após diversos questionamentos, o motivo para a mudança das roupas foi revelado quando sua colega de quarto foi flagrada usando uma das peças.

“Eu comecei a reparar que todas as minhas roupas novas começaram a ficar largas ou a não me servir direito apenas alguns dias depois que eu as comprei. Fiquei me questionando sobre meu corpo e se eu estava inchada quando comprei as roupas, afinal isso pode acontecer. Posso ter retido líquido quando experimentei as roupas, e depois voltado ao normal”, comenta a jovem.

Ela fez uma descoberta inusitada

Segundo a jovem, somente algum tempo depois foi que ela descobriu o que realmente aconteceu com suas roupas.

“Acabei descobrindo que minha colega de quarto estava basicamente usando minhas roupas novas ‘por algumas horas’ sempre que eu saía de casa. Eu fiquei completamente louca porque ela basicamente estragou cinco conjuntos novos e caros!”, revel a jovem.

Aparentemente, sua colega de quarto usa tamanhos um pouco maiores que o dela além de ter um corpo com formato diferente, o que fez com que as peças se moldassem ao corpo dela.

Leia também: Filho descobre que o pai gastou uma grande quantia de dinheiro com jogos online

“Eu não gostei da atitude dela, principalmente porque ela só me contou sobre isso quando eu a peguei em flagrante! Ela disse que achava que era algo tão irrelevante que não precisava sequer da minha permissão”.

“Acabamos discutindo e eu decidi trancar meu armário com um cadeado, o que a fez afirmar estar se sentindo ofendida e constrangida. Ainda assim, não acho que agi errado”, finaliza a jovem que foi apoiada por outros usuários do Reddit.

“A invasão de privacidade dela é algo inaceitável. Você só ficou ciente disso por causa da mudança no molde das roupas. Se fosse você, faria ela pagar por eles já que não servem mais em seu corpo”, afirmou uma pessoa.