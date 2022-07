Ela pediu por uma tatuagem delicada e acabou precisando de uma remoção a laser

Uma mulher ficou completamente desapontada depois de ter suas orientações, e pedidos, completamente ignorados por um tatuador que realizada uma tatuagem em seu braço. Segundo ela, o resultado ficou completamente distante da referência e também danificou outra tatuagem que ela já tinha no mesmo braço.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar o resultado desastroso da tatuagem, e o processo de remoção do desenho, por meio de seu perfil no TikTok.

A jovem Staesha conta que deixou o estúdio de tatuagem completamente desapontada depois de notar que seus pedidos não foram atendidos pelo tatuador que “meio que fez o que ele queria” em seu braço.

Sua ideia inicial era tatuar diferentes tipos de folhas tropicais com um traçado simples e delica, mas o resultado a acabou deixando com uma variedade de folhas desconhecidas, diferentes da referência e em um estilo de traçado e sombreado ligeiramente mais intenso do que o desejado por ela.

Ela decidiu remover a tatuagem

Mostrando um vídeo da referência e da tatuagem, Staesha conta que solicitou um trabalho composto somente de linhas, sem sombreamentos ou preenchimentos nas folhagens.

No entanto, tudo começou a sair do controle no momento em que ela chegou ao estúdio: “Ele levou duas horas e meia para montar o esboço do desenho e ainda assim acabou fazendo grande parte direto no meu braço. Eu deveria ter falado algo nesse momento, mas não disse nada porque ele me falou para ‘confiar no processo’ por ele ser um profissional no assunto”, revela a jovem.

Ela então conta que começou a ficar preocupada a medida que os elementos da tatuagem ficavam maiores do que o esperado e ficou arrasada ao ver que o artista ignorou completamente seus pedidos quanto a espessura das linhas e a não adição de sombreamento na tatuagem.

Após acabar com uma tatuagem completamente indesejada, a jovem decidiu iniciar o procedimento de remoção a laser, mas ficou frustrada ao descobrir que uma tatuagem feita em homenagem a seu cachorro seria danificada no processo devido a proximidade dos desenhos em sua pele.

Apesar disso, ela afirma que está tranquila com o processo de remoção e que a tatuagem felizmente está indo embora.