Ela gritou com o pai após ser impedida de usar anticoncepcional; homem joga pílulas no chão e as pisoteia em sua frente

Prestes a completar 18 anos de idade, uma jovem discutiu com o pai após ser impedida de portar anticoncepcionais em seu lar. De acordo com ela em um relato do Reddit, nesta quinta-feira (28), há alguns motivos pelos quais entrou em confronto com o homem.

“Eu uso por 2 motivos: 1: Não há mais datas de período aleatório. Eu sei exatamente quando vou menstruar. 2: Para estar pronta quando esse momento especial acontecer no futuro”, escreveu, através do usuário u/Familiar_Throat_3469.

Ela conta que não utiliza do dinheiro do pai para a aquisição das pílulas, pois as consegue em uma clínica local gratuitamente.

Confronto entre pai e filha

Embora tivesse o acesso fácil aos anticoncepcionais, a jovem relata que sempre os escondeu pais que o pai não os encontrasse.

“De alguma forma, meu pai as encontrou e me disse que elas não são permitidas em sua casa. Ele não é particularmente religioso, apenas muito rigoroso sem motivo. Fiquei com raiva e gritei com ele, dizendo que posso fazer o que quiser com meu corpo, não preciso de sua permissão para remédios. Vou fazer 18 anos em um mês, de qualquer maneira”, desabafou no fórum.

A autora do relato conta que seu pai a apontou como arrogante, jogou seus comprimidos no chão e os pisoteou em sua frente. “Ele diz que é sua casa e suas regras. Não vejo o que as regras dele têm a ver com nada”, disse ela.

“Estava reclamando com uma amiga, mas ela diz que o fato é que, se meu pai diz que não posso ter certos remédios em casa, então não posso desrespeitar sua regra. Acho que minhas pílulas não tinham nada a ver com ‘sua casa e suas regras’. Sou uma idiota? Não consigo conectar como as regras dele se aplicam ao meu remédio, estou me esforçando e não consigo”, finalizou.