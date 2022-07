Ela ficou ‘paralisada’ com piada do marido sobre sua aparência e decide expor situação após ‘atacá-lo’ (Reprodução/Freepik - yanalya)

Uma mulher de 30 anos viralizou com seu desabafo em um fórum da internet, após relatar ter passado por problemas de autoestima. Classificada por si mesma como uma pessoa introvertida, ansiosa e socialmente desajeitada, ela contou um episódio que passou com o marido, nesta quinta-feira (28), durante cerimônia de casamento.

“Fui apresentada à maquiagem no final dos meus 20 anos e agora se tornou uma fonte de renda e de autoconfiança e estima. Meu agora marido sempre brincou comigo sobre isso”, iniciou ela no Reddit, através do usuário u/Face-Abstract7679. Segundo a autora, seu parceiro costuma ser brincalhão e um pouco sarcástico em seu modo de se comunicar.

Comentário que a ‘paralisou’

Ela classificou seu casamento como “um pouco fora da caixa quando se trata de maquiagem”, mas parecia ter se encaixado perfeitamente. Contudo, o homem não parava de fazer comentários durante o evento, o que acabou deixando sua noiva irritada.

“Quando chegou a hora do discurso do noivo, ele olhou para mim e então disse: ‘E minha esposa aqui que parece um manequim de loja de departamentos com aquela maquiagem no rosto...’ Eu fiquei pasma”, desabafou na plataforma.

A autora do relato conta que seus convidados passaram a rir dela, após a piada. Por não conseguir conter-se, ela esperou até que os sogros estivessem por perto e “atacou” o marido com palavras na frente de todos, revoltada por sua piada durante o discurso.

“[Meu marido] disse que era apenas uma brincadeira e que eu levei para o lado pessoal. Discuti com ele sobre como me sentia em relação às suas provocações em público, mas insistiu que exagerei na proporção e ‘arruinei a atmosfera’.

Segundo a mulher, seu marido ficou de mau humor durante três dias e disse que ela deveria se desculpar por sua “vibração negativa” em relação a uma piada.