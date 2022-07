Ela fez uma piada sobre seu novo trabalho com este vídeo e acabou demitida; “Não tenho dinheiro” Reprodução - TikTok - @debiasnath (Captura TikTok @debiasnath)

O que para a jovem Nathali era apenas uma piada sobre seu novo trabalho, acabou viralizando no TikTok e fez com que ela terminasse despedida poucos dias depois. Quer entender melhor tudo que aconteceu?

No dia 18 deste mês, a jovem publicou um registro na plataforma de vídeos em que a narração em espanhol diz: “Por fim encontrei trabalho, espero me adaptar e que tudo saia bem”. O grande problema foi gerado em um segundo momento da mesma gravação, no qual ela mostra o treinamento e brinca na legenda da publicação: “Em que culto eu caí”.

Veja a seguir o registro que viralizou e já ultrapassa as 2 milhões de visualizações

O início de um sonho/deu tudo errado…

Como o próprio meme citado acima já diz, o sonho da jovem se tornou um verdadeiro pesadelo. Em uma nova publicação feita no TikTok, ela contou aos seguidores que havia sido demitida e o motivo: o vídeo publicado anteriormente.

Em espanhol, é possível escutá-la dizer: “Alguém sabe de um emprego, porque acabei de ser demitida. Não pensei que fosse tão sério, mas era um bom lugar. Eu gostei do trabalho. Por sair por aí bancando a influenciadora [...] não tenho dinheiro”, afirmou a jovem. Ela ainda acrescentou: “Agora todos vocês que estavam zoando, que falaram que era uma seita, [...] por conta de vocês me demitiram, porque falam muitas besteiras. Agora, vou passar minha conta para que me depositem porque não tenho dinheiro”, finalizou.

Assista abaixo ao vídeo.