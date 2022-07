Divulgadas novas imagens do misterioso ‘poço do inferno’; gigantesco buraco localizado no Iêmen

Foram divulgadas recentemente novas imagens do misterioso ‘poço do inferno’, um gigantesco buraco localizado no Iêmen.

O local tem sido popularmente considerado uma prisão para demônios, como detalhado pelo site CNN Chile.

Como informado, é um buraco redondo e escuro de 30 metros de largura que serve de porta de entrada para uma caverna de 112 metros de profundidade.

E pouco a pouco mistério envolvendo o local foi descoberto graças a geólogos, espeleólogos e biólogos que entraram no buraco para investigá-lo.

Como informado pelo site, apesar de sentir uma estranha sensação, só encontram animais (que incluem cobras, sapos e besouros). E nada de coisas sobrenaturais foram identificadas até o momento. Confira imagens:

Cientistas encontram ‘trilha’ inexplicável em alto mar: escavada por alguma coisa desconhecida

Ainda situações misteriosas, alguns buracos encontrados no fundo do mar do Oceano Atlântico deixaram os especialistas da Exploração Oceânica da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica perplexos.

Usando um sistema de veículo operado remotamente (ROV) para explorar e mapear, a instituição planejava examinar habitats de corais e esponjas do fundo do mar.

Mas o que a organização talvez não esperasse encontrar eram “conjuntos sublineares de buracos” com “pequenos montes de sedimentos” ao redor deles.

Embora pareçam quase feitos pelo homem, a agência disse que parece que os buracos foram “escavados por algo”. A descoberta foi feita no último sábado (23 de julho). Confira: