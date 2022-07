Culpado? Cachorro ‘se rende’ com suspeitos durante operação policial em SP

Cachorro 'se rende' com suspeitos no interior de São Paulo (Reprodução/Polícia Civil)

Um cachorro “se rendeu” junto com três suspeitos presos durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) em Hortolândia, no interior de São Paulo, na tarde da última quinta-feira (28).

O trio foi detido com um carregamento de mais de uma tonelada de maconha em uma chácara no bairro Vila Real. De acordo com a Polícia Civil, o animal fazia a segurança do local. Ao ver todos os “comparsas” no chão, ele não teve dúvidas e se deitou também.

O carregamento da droga saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Hortolândia. A área onde a apreensão ocorreu vinha sendo monitorada pelos investigadores, de Americana, também no interior paulista.

A ação fez parte da quarta fase da Operação Fronteira, em que os investigadores buscam interceptar drogas que são enviadas de outros países, passam pela região Centro Oeste e são vendidas na região de Campinas.

E por falar em cachorro...

Muito provavelmente você já viu fotos, figurinhas ou memes de Belle, uma simpática cadela que está sempre com cara de surpresa.

Cadela Belle nasceu com condição rara (Reprodução/ Lieschen O'Neill/ SWNS)

Conforme revelou o “Mirror”, a “doguinha” tem uma condição rara. Ela nasceu com um “defeito”, que faz com que os músculos de sua cabeça fiquem esticados para trás. A expressão eternamente chocada que chama a atenção felizmente não causa dor a Belle.

Lieschen O’Connor, de 38 anos, adotou a cadela em 2017 na Lawrence Humane Society, uma organização que cuida de animais desabrigados e maltratados.

Ela diz adorar a aparência única de Belle e conta que que estranhos se aproximam dela com frequência para dizer que a cachorrinha é o “filhote mais fofo de todos”.

O sucesso ao vivo se estender às redes sociais. A cadela tem mais de 160 mil seguidores no TikTok, com direito a muitos comentários sobre seu rostinho diferente.

