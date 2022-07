A verdade por trás do vídeo em que gata defende filhotes de ataque de píton

Imagens que mostram uma gata defendendo seus filhotes do ataque de uma cobra píton se tornaram virais esta semana nas redes sociais.

De acordo com portal Pipa News, o vídeo do Instagram, mostra como muitas pessoas se surpreenderam com a coragem da felina ao enfrentar uma cobra grande e pronta para atacar. No entanto, não é de hoje que esse tipo de gravação cria polêmica.

Desde 2019, houve um grande aumento de vídeos mostrando cenas do tipo, criadas por YouTubers e denunciadas por crueldade animal.

Animais como gatos, cachorros, galinhas e seus filhotes são colocados junto a cobras. Tudo está claramente encenado, mas pretende parecer espontâneo e ocorrer naturalmente.

Apesar de avisos alegando que os vídeos são para fins de entretenimento e que as cobras são de estimação e não saíram machucadas, algumas das gravações mostravam como os repteis matavam outros animais.

A PETA apelou urgentemente a sites como Facebook e YouTube para impor uma “proibição permanente de qualquer usuário que publique fotos ou vídeos de si mesmo prejudicando animais”.

Depois de muitas denuncias, o YouTube começou a banir vídeos falsos de cobras atacando animais que lutam por suas vidas, segundo o portal Gizmodo.

