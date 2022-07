VÍDEO: Paredes de casa ‘jorram sangue’ e assustam moradores no Paraná; entenda o mistério

Mistério de casa que tem paredes que 'jorram sangue' é desvendado, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Uma história que viralizou nas redes sociais tem assustado os moradores da cidade de Cambé, no norte do Paraná. Se trata de uma casa “que jorra sangue” pelas paredes. Em um vídeo (assista abaixo), a moradora mostra os cômodos e móveis manchados por um líquido vermelho, sendo que um exame confirmou que é mesmo sangue. No entanto, o mistério foi revelado e o caso não tem nada de sobrenatural.

Tudo começou depois que a moradora postou um vídeo nas redes sociais, intrigada, mostrando as paredes da casa sujas por um líquido vermelho. Em um trecho, é possível ver o momento exato em que o sangue começa a aparecer e escorre, causado arrepios em muitos dos espectadores.

Após a repercussão, a Polícia Civil chegou a ser acionada para investigar o caso. Além disso, muitas pessoas passaram a se reunir na frente do imóvel, querendo ver o estranho fenômeno, e algumas chegaram a pedir a intervenção de um padre exorcista.

Mistério revelado

Porém, segundo reportagem da RICtv, a médica dermatologista Camila Porto Lima, que atende a família, revelou que o sangue, na verdade, estava saindo da perna de um idoso que vive que local.

Conforme a especialista, o homem tem um problema de saúde e faz uso de um medicamento chamado “Xarelto” (rivaroxabana), que aumenta o tempo de coagulação. Por isso, ele teria espirrado sangue nas paredes da casa depois de se machucar.

Em postagem nas redes sociais, a dermatologista explicou que o volume de sangue expelido pelo idoso se deve a uma lesão na pele xerótica, que é ressecada. Com isso, mesmo com um ferimento pequeno, pode acontecer se sair um grande volume de sangue e há uma demora maior para que haja o estancamento natural.

A moradora foi procurada e não quis gravar entrevista, mas confirmou à RICtv que o pai dela tinha se cortado enquanto caminhava. A mulher destacou que o homem foi levado ao hospital.

