VÍDEO: Entregador é arremessado de viaduto durante briga de trânsito no México; motorista fugiu

Uma briga de trânsito terminou com um entregador gravemente ferido em Cuautitlán Izcalli, no México. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o motorista de um carro vermelho discutia com o motociclista, que usava uma mochila nas costas. Em um determinado momento, o condutor partiu pra cima do rival e o arremessou de cima de um viaduto (veja o vídeo abaixo).

⚠️¡Imágenes sensibles!⚠️



En redes sociales circula un video en el que se ve a un automovilista aventar a un repartidor desde un puente vehicular tras una discusión.



Los hechos ocurrieron supuestamente en Cuautitlán Izcalli. pic.twitter.com/gSmE0qq0E0 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 20, 2022

O caso foi registrado no último dia 13 de julho, mas só recentemente as imagens foram divulgadas. Nelas, é possível ver quando o entregador e um homem discutem. Também há uma mulher envolvida.

Em seguida, o motociclista tira o capacete e confronta o motorista bem próximo a uma barreira de proteção da rodovia. Uma testemunha gravava a confusão, quando, de repente, o entregador foi jogado de cima do viaduto.

De acordo com o jornal “El Universal”, o entregador foi identificado como Guillermo G., de 26 anos, e trabalha para a Uber Eats. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital em Naucalpan. O rapaz sofreu uma fratura na perna esquerda. Já o motorista do carro vermelho fugiu.

Em depoimento a polícia, Guillermo contou que a briga foi motivada por uma discussão no trânsito, que passou de xingamentos para agressões físicas.

A Procuradoria-Geral do Estado de México informou que abriu uma investigação sobre o caso após o vídeo viralizar nas redes sociais. Até a tarde de quarta-feira (27), o motorista ainda não tinha sido encontrado.

PM aponta arma para crianças

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar aparece apontando uma arma para o local onde crianças faziam uma aula de balé, na comunidade da Providência, no Centro do Rio de Janeiro (veja abaixo).

Segundo reportagem do site G1, as imagens não são recentes, mas levantaram a discussão sobre o impacto das operações policiais na vida dos moradores das favelas.

O vídeo mostra um policial apontando uma arma e em seguida aparece uma criança, visivelmente assustada. As imagens continuam e mostram o interior de um imóvel, onde uma professora de balé dá aulas a vários outros menores.

De acordo com o guia de turismo Cosme Felipsen, morador da comunidade, as imagens são chocantes, mas não recentes. Ele afirmou, no entanto, que cenas como essa se repetem corriqueiramente na região, mesmo em dias em que não há operação ou confrontos.

