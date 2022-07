Verdade por trás do crocodilo que engoliu pescador e vomitou seus restos mortais

A indonésia é um país que abarca diversas espécies de crocodilos. Samsul Bahri, pescador de 45 anos, foi engolido por um réptil de 8 metros de comprimento em Nunukan Regency, província de Kalinmantan do Norte do país, enquanto pescava no rio Semaja, segundo informações do Daily Star.

Após três dias de busca, o homem foi encontrado dentro do estômago do animal, apenas com a sobra de seus restos mortais. A equipe encontrou o crocodilo de oito metros de comprimento e criaram uma armadilha para capturá-lo.

Em seguida, o animal teve que vomitar e só assim o corpo do pescador foi localizado. “Seu corpo foi encontrado naquele crocodilo enorme. Apenas os pedaços foram vomitados, mas isso foi suficiente para confirmar que era ele. Seu corpo não estava intacto”, disse um dos amigos de Bahri.

Crocodilo de 8 metros come pescador vivo e é obrigado a vomitar seus restos mortais (Reprodução/ViralPress)

A verdade por trás do crocodilo na Indonésia

A Indonésia possui uma grande população da espécie de repteis, abarcando 14 tipos de crocodilos no arquipélago. São caracterizados como estuarinos grandes e violentos que florescem no clima da região.

De acordo com Dede Hariana, chefe do departamento de resgate de Tarakan, os ataques de crocodilos estão aumentando na área, principalmente nas aldeias ribeirinhas.

Segundo o Newsweek, um trabalhador da construção civil Yeniman Bernard, de Teluk Bintuni, na província de Papua Ocidental da Indonésia, se encontrava sentado em um barco depois de nadar na baía no dia 28 de junho. De repente, o homem foi arrastado para baixo da água, por um crocodilo de quatro metros e engolido por inteiro.

Nos dias seguintes, houve uma caçada do animal pela procura do homem e acabaram o encontrando.

Lukas Resihol Limbong, chefe da Polícia da Baía de Bintuni, disse: “Depois de ser capturado, o crocodilo foi levado para terra. Suspeitamos que o crocodilo comeu o homem porque seu estômago estava inchado”.

O grupo voluntário abriu o corpo do animal e encontrou um cadáver humano em decomposição. As autoridades locais afirmam que já estava em uma fase avançada de decomposição.