Sabe onde fica este espetacular castelo? Descubra aqui e quanto custa para visitá-lo

Ao redor do mundo existem diversos castelos, alguns deles que são abertos para visitação do público, como é o caso do que você acaba de ver na capa desta notícia. E antes de compartilharmos os detalhes desta construção, queremos te perguntar: você sabe onde fica?

Para quem está curioso, trata-se do Castillo de Chapultepec (Castelo de Chapultepec, em português) e fica localizado na Cidade do México.

Parte do Museu Nacional de História, a construção conta com: “12 salas de exposições permanentes que apresentam a trajetória histórica do país, desde a conquista até a Revolução Mexicana; e 22 quartos na zona conhecida como Alcázar, nos quais se recriam os quartos de Maximiliano e Carlota e do Presidente Porfirio Díaz, bem como uma sala que recorda o assalto ao Castelo de Chapultepec”, descreve o site oficial.

E embora o acesso ao castelo seja pago, valor este que detalharemos mais adiante, ele fica dentro de um bosque, que leva o mesmo nome, este com acesso gratuito para moradores da cidade e estrangeiros que visitam o México a turismo.

Quanto custa visitar o castelo?

Hoje, 28 de julho de 2022, o valor cobrado para conhecer as dependências do Castillo de Chapultepec é de 85 pesos mexicanos, equivalente a R$ 21,61 (câmbio de 28-07-22, às 17h30, horário de Brasília). O espaço pode ser visitado de terça a domingo, das 9h às 17h (horário local).***

Veja a seguir o endereço (em espanhol):

Primera Sección del Bosque de Chapultepec s/n

San Miguel Chapultepec, C.P. 11580

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México

***Importante: as informações de valores, horários e mais foram retirados da página oficial mexicana. Lembramos que o portal Metro não tem responsabilidade sobre tais detalhes, que podem sofrer alteração sem prévio aviso. Além disso, o valor citado anteriormente [$85 pesos da moeda mexicana] faz referência somente à entrada do castelo e não contempla gastos com voo, transporte, hospedagens e demais gastos e exigências estabelecidas pelo governo e/ou entidades do país