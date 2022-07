RS: Médico é demitido via mensagem, faz desabafo na web e recebe onda de casos semelhantes

O médico Victor Hugo Heckert, de 29 anos, compartilhou nas redes sociais a forma inusitada como soube que estava sendo demitido de uma unidade de saúde em Barão de Coregipe, no Rio Grande do Sul. Ele recebeu uma mensagem via WhatsApp, que comunicava o último dia dele no trabalho. Indignado, ele fez a postagem no Twitter (veja abaixo) e recebeu de volta uma onda de casos semelhantes.

A demissão via Whatsapp foi totalmente profissional e madura 🤡 pic.twitter.com/04oHirMXCb — demitido por whats (@thehecky) July 26, 2022

A postagem do médico já soma mais de 92,6 mil curtidas. Nela, ele mostrou a mensagem recebida, que continha um texto encaminhado que dizia: “Você já avisou ao Victor que o último dia vai ser quinta desta semana?”. Em seguida, o médico respondeu: “Oi, boa tarde. Não entendi. Eu tô sendo demitido? Kkkk”.

Na legenda da publicação, Victor escreveu: “A demissão via WhatsApp foi totalmente profissional e madura”, e usou um emoji de palhaço. Logo, a história repercutiu nas redes sociais e ele passou a receber como resposta inúmeros outros casos de pessoas que também foram demitidas por meio de mensagens.

Em entrevista ao site UOL, o médico contou que outros colegas plantonistas foram mandados embora da mesma forma. “Esse descaso com as pessoas é o que mais me revolta. Ninguém merece ser tratado dessa forma”, disse ele. “Com certeza existem profissionais mal intencionados e sei que não podemos reclamar da remuneração [na medicina], mas não é porque eu ganho mais que eu tenho que ficar quieto”, ressaltou.

Entre os mais de mil comentários na postagem do médico, muitas pessoas contaram sobre seus próprios processos de demissão. Um dos usuários, por exemplo, foi demitido via WhatsApp enquanto estava viajando de férias. Outro contou que sofreu um acidente de moto enquanto ia para o trabalho e, enquanto se recuperava, também recebeu o aviso pela rede social de que tinha sido dispensado.

Quem nunca né? 🤡 kkkkk depois de um atestado de um acidente de moto que eu tive indo trabalhar. pic.twitter.com/9mWdeMHMee — Matheus (@rochamatheusn) July 27, 2022

