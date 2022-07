Pescador entra em pânico com baleia gigante perseguindo pequena embarcação: ‘Oh, Jesus, acelera’

Em uma situação impressionante, um vídeo flagrou uma baleia gigante persegue uma pequena embarcação em alto mar.

A situação aconteceu na costa de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do RJ, como detalhado pelo site G1.

Pescador entra em pânico com baleia gigante perseguindo pequena embarcação

Como informado, o animal começou a seguir a embarcação em que estava o pescador Paulo Roberto de Freitas, em alto mar.

Ele registrou o momento e contou que esta com outros dois pescadores, quando a baleia se aproximou do barco.

Segundo o site G1, Roberto relata que o animal entrou debaixo da embarcação, estendeu a cabeça e o rabo ficou pra trás do barco.

Em pânico, Paulo disse ainda que a sensação que teve no momento foi de morte com medo dela virar o barco. Confira registro impressionante:

Vídeo flagra momento em que baleia jubarte salta e cai em cima de pequena embarcação provocando pânico

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou o momento em que uma baleia jubarte salta e cai em cima de uma pequena embarcação, nos Estados Unidos, em um incidente “raro” e “perigoso”.

A cena aconteceu na região de Plymouth, no estado de Massachusetts, quando a gigante colidiu com a proa do barco.

Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente e o barco de pesca sofreu apenas pequenos danos materiais. Confira registro:

Com informações do site G1