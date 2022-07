Noiva rejeita presente personalizado feito por amiga: ‘Não estava na lista’

Uma mulher ficou completamente desapontada com a atitude de sua amiga diante de um delicado presente de casamento feito artesanalmente por ela. Segundo a jovem, a noiva se recusou a aceitar a peça por não fazer parte da sua “lista de casamento”.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a jovem conta que é conhecida por sua habilidade com bordados em ponto cruz, por este motivo a noiva, que é sua amiga, pediu a ela para fazer um bordado em homenagem a seu casamento.

No entanto, ao receber a peça pronta a noiva se recusou a aceitá-la, afirmando que além da peça bordada a amiga deveria comprar para ela um dos itens de sua lista de casamento.

“Eu tenho uma amiga que se casa mês que vem. Ano passado, quando ela ficou noiva, ela me mostrou um molde de um bordado em ponto cruz de um salmo, e me pediu para fazer o bordado em comemoração a seu casamento”, conta a mulher.

Ela foi criticada pela noiva!

Apesar de saber o trabalho que a peça daria, ela concordou em fazer o bordado para a amiga. “Sabia que ia dar trabalho e que precisaria acrescentar algo a mais no molde por não ter um espaço para a data do casamento, apesar disso eu concordei”.

“Agora o bordado foi finalizado e emoldurado. Estou feliz por não precisar mais olhar para essa coisa e estava esperando poder entregá-lo para a noiva o quanto antes”, explica a mulher.

No entanto, ela se espantou ao receber uma ligação da amiga a questionando sobre o motivo pelo qual ela não tinha comprado nada da lista de casamento: “Ela disse que me ligou para avisar que os presentes ‘mais em conta’ estavam perto de acabar e que eu iria acabar sem nenhum presente acessível”.

“Disse a ela que não iria comprar nada do registro pois já tinha gasto com os materiais para fazer o ponto cruz e o enquadramento da peça. Mas ela não aceitou bem e disse que cada convidado era ‘obrigado’ a trazer um presente”, revela a mulher incrédula.

Leia também: Noiva decide surpreender o noivo no dia do casamento e viraliza na internet

Além disso, ela também foi informada que seu bordado não se enquadra como um presente pois foi algo solicitado pela noiva. Para os usuários do Reddit, a noiva deve “colocar os pés no chão” o quanto antes.

“Estou sem palavras! Ela está agindo feito louca! O que você vai fazer depende da sua escolha. Eu não me sentiria culpada em reconsiderar a amizade, afirmou uma pessoa.

“O fato de ela ficar acompanhando e julgando quem comprou o que também é absurdo”, afirmou outra.